Іран поставив Росії 400 балістичних ракет - Reuters

РФ з початку року отримала з Ірану 400 балістичних ракет класу "земля-земля" сімейства Fateh-110, зокрема Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300-700 км, кажуть джерела Reuters. Україна не має підтверджень.

Іран надав Росії 400 балістичних ракет класу "земля-земля", пише в середу, 21 лютого, міжнародне агентство Reuters з посиланням на шість іранських джерел.

Ідеться про ракети сімейства Fateh-110, зокрема Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. З початку січня вже нібито відбулося щонайменше чотири поставки - Каспійським морем і літаками - а найближчими тижнями очікуються нові партії.

Офіційний представник США повідомив агенції, що там бачили докази активного просування переговорів між Іраном і РФ, але не мають підтверджень того, що постачання вже відбулися. Українське військове джерело сказало, що поки не фіксували використання російськими військами іранської балістики.

Після публікації цього матеріалу речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат також сказав, що українські військові не мають інформації про отримання РФ іранських ракет, "тим паче у такій великій кількості".

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Росія вже застосовує північнокорейську балістику

З осені 2022 року російські війська застосовують проти України іранські ударні дрони типу Shahed. Станом на кінець 2023 року Україна звітувала про пуски росіянами 3700 "шахедів".

Наприкінці грудня Росія вперше застосувала проти України північнокорейську балістику. Першими про це повідомили США, тоді як українська влада офіційно визнала лише за кілька днів.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на 16 лютого війська РФ уже застосували 24 балістичні ракети з Північної Кореї в ударах по Києву, Харкову, Запоріжжю, а також Кіровоградській, Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Ці удари вбили 14 цивільних українців і поранили понад 70.

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