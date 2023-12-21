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РФ уже запустила по Україні 7400 ракет і 3700 дронів - Ігнат

Анастасія Шепелева
21 грудня 2023 р.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ завдали з лютого 2022 року 7400 ракетних ударів по Україні. Крім того, російська армія била 3700 "шахедами".

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Уламки російської ракети в Бахмуті
Уламки російської ракети в БахмутіФото: Alex Babenko/REUTERS

Російські війська завдали 7400 ракетних ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат у четвер, 21 грудня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про ракети усіх типів, третину з яких становлять С-300, близько 900 - балістичні "Іскандери". 

Силам оборони України вдалося знищити близько 1600 ракет.

Ігнат наголосив, що для ефективної протидії ракетній загрозі Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), таких як Patriot та Iris-T на заміну радянським застарілим системам, які виснажуються.

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Крім того, з вересня 2022 року - початку застосування РФ ударних дронів типу Shahed - Росія запустила по Україні 3700 таких безпілотників.

Українським силам вдалося знешкодити 2900 з них.

За словами Ігната, переважно по "шахедах" відпрацьовують українські мобільні вогневі групи з зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів, що дає можливість накопичувати зенітні керовані ракети, необхідні для відбиття російських атак крилатими ракетами.

"Зараз вони (мобільні вогневі групи. - Ред.) вже оснащуються різними додатковими обладнаннями, які допомагають бачити той результат, який ми бачимо щодня. Це і тепловізори, і прилади нічного бачення, які долаштовують до тих крупнокаліберних кулеметів. Переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) теж сьогодні облаштовуються", - розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що крім дронів, мобільні вогневі групи збивають і крилаті ракети з ПЗРК. "Тому мобільні вогневі групи набирають зараз нового сенсу для нас. Але в будь-якому разі ми чекаємо на озброєння сучасніші системи, такі як у країн Європи. Ну про Gepard усі знають, але є й інші, які можуть збивати цілі в автоматичному режимі", - зауважив Ігант.

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