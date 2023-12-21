РФ уже запустила по Україні 7400 ракет і 3700 дронів - Ігнат

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ завдали з лютого 2022 року 7400 ракетних ударів по Україні. Крім того, російська армія била 3700 "шахедами".

Російські війська завдали 7400 ракетних ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат у четвер, 21 грудня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про ракети усіх типів, третину з яких становлять С-300, близько 900 - балістичні "Іскандери".

Силам оборони України вдалося знищити близько 1600 ракет.

Ігнат наголосив, що для ефективної протидії ракетній загрозі Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), таких як Patriot та Iris-T на заміну радянським застарілим системам, які виснажуються.

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Крім того, з вересня 2022 року - початку застосування РФ ударних дронів типу Shahed - Росія запустила по Україні 3700 таких безпілотників.

Українським силам вдалося знешкодити 2900 з них.

За словами Ігната, переважно по "шахедах" відпрацьовують українські мобільні вогневі групи з зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів, що дає можливість накопичувати зенітні керовані ракети, необхідні для відбиття російських атак крилатими ракетами.

"Зараз вони (мобільні вогневі групи. - Ред.) вже оснащуються різними додатковими обладнаннями, які допомагають бачити той результат, який ми бачимо щодня. Це і тепловізори, і прилади нічного бачення, які долаштовують до тих крупнокаліберних кулеметів. Переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) теж сьогодні облаштовуються", - розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що крім дронів, мобільні вогневі групи збивають і крилаті ракети з ПЗРК. "Тому мобільні вогневі групи набирають зараз нового сенсу для нас. Але в будь-якому разі ми чекаємо на озброєння сучасніші системи, такі як у країн Європи. Ну про Gepard усі знають, але є й інші, які можуть збивати цілі в автоматичному режимі", - зауважив Ігант.