РФ уже запустила по Україні 7400 ракет і 3700 дронів - Ігнат
Російські війська завдали 7400 ракетних ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат у четвер, 21 грудня, в ефірі національного телемарафону.
За його словами, йдеться про ракети усіх типів, третину з яких становлять С-300, близько 900 - балістичні "Іскандери".
Силам оборони України вдалося знищити близько 1600 ракет.
Ігнат наголосив, що для ефективної протидії ракетній загрозі Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), таких як Patriot та Iris-T на заміну радянським застарілим системам, які виснажуються.
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Крім того, з вересня 2022 року - початку застосування РФ ударних дронів типу Shahed - Росія запустила по Україні 3700 таких безпілотників.
Українським силам вдалося знешкодити 2900 з них.
За словами Ігната, переважно по "шахедах" відпрацьовують українські мобільні вогневі групи з зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів, що дає можливість накопичувати зенітні керовані ракети, необхідні для відбиття російських атак крилатими ракетами.
"Зараз вони (мобільні вогневі групи. - Ред.) вже оснащуються різними додатковими обладнаннями, які допомагають бачити той результат, який ми бачимо щодня. Це і тепловізори, і прилади нічного бачення, які долаштовують до тих крупнокаліберних кулеметів. Переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) теж сьогодні облаштовуються", - розповів речник Повітряних сил.
Він додав, що крім дронів, мобільні вогневі групи збивають і крилаті ракети з ПЗРК. "Тому мобільні вогневі групи набирають зараз нового сенсу для нас. Але в будь-якому разі ми чекаємо на озброєння сучасніші системи, такі як у країн Європи. Ну про Gepard усі знають, але є й інші, які можуть збивати цілі в автоматичному режимі", - зауважив Ігант.