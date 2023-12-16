Зеленський: ППО за тиждень збила понад сотню "шахедів"

Українська протиповітряна оборона за поточний тиждень знищила 104 дрони зі 112, випущених Росію, розповів Володимир Зеленський. Він анонсував подальше посилення ППО.

Від початку тижня українська протиповітряна оборона (ППО) знищила вже 104 ударних дрони типу Shahed-136/131 зі 112, випущених російськими військами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в суботу, 16 грудня.

"Були цього тижня й збиття ракет, зокрема балістичних. Patriot, NASAMS, Gepard й інші системи, надані партнерами, працюють на відмінно. Я дякую всім у світі, хто допомагає!" - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні.

Зеленський окремо подякував військовим з мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил Збройних сил України та "всім нашим зенітникам".

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема - тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба", - запевнив президент.

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Зеленський: Завдання - максимально посилити Україну

Він також розповів, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке тривало маже три години. На ньому обговорювали питання військових, ветеранів, бригад, фортифікаційних укріплень, виробництва зброї.

"Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї - спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання - максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні", - наголосив президент.

Зеленський додав, що попри наближення різдвяних світ і зниження політичної активності в багатьох країнах, Україна продовжує працювати "максимально енергійно" з усіма партнерами, які можуть "допомогти зараз" і "підтримати в перспективі". "Готуємо важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року", - зазначив він.

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