Камишін: Дві фірми з США робитимуть 155-мм снаряди в Україні

Дві американські компанії зголосилися налагодити з Україною спільне виробництво 155-мм снарядів, заявив Олександр Камишін. За його словами, організація такого виробництва займе два-три роки.

В рамках українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка триває в США, вже досягнуті домовленості з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва боєприпасів в України, заявив у четвер, 7 грудня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Є довгострокові рішення, але дуже важливі для нас. Це рішення про виробництво боєприпасів, насамперед 155 калібру. В нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Водночас Камишін визнав, що швидко розгорнути таке виробництво не вдасться, його організація займе мінімум два роки, а можливо й три.

"Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри, ви це знаєте. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і раніше вони запрацюють для наших Сил оборони", - зауважив він.

Міністр також повідомив, що на форумі обговорювались питання, пов'язані з проєктом розробки гібридих систем протиповітряної оборони FrankenSAM. "Ми подивилися на ці рішення тут на місці. Це - вироби, створені в умовах США разом з нашими компаніями. І після повернення додому ми побачимо як такі рішення вже працюють на полі бою в Україні", - розповів Камишін.

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