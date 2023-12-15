Сенат США до канікул розгляне питання допомоги Україні

Верхня палата Конгресу віришила продовжити свою роботу, щоб розглянути деякі "критичні" питання, серед яких - надання допомоги Україні та Ізраїлю, також ситуація на південному кордоні США.

Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав заклик Білого дому і поки не піде на різдвяні канікули, щоб розглянути деякі "критичні" питання, серед яких - надання допомоги Україні та Ізраїлю, також ситуація на південному кордоні США.

Лідер більшості в Сенаті США, член Демократичної партії Чак Шумер повідомив, що верхня палата Конгресу продовжить обговорення відповідних законопроєктів - вона проведе засідання з цього приводу 18 грудня.

Окрім того, як повідомив в четвер, 14 грудня, американський телеканал Fox News, посилаючись на службовий лист за підписом старшого радника Білого дому зі зв'язків з громадськістю Ендрю Бейтса, Адміністрація президента США Джо Байдена закликала обидві палати Конгресу розглянути ці питання та не йти на заплановані різдвяні канікули.

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Втім, Палата представників, у якій нині більшість представляють члени Республіканської партії, 13 грудня вже провела підсумкову сесію. 14 грудня останнє засідання у 2023 році за планом мав провести й Сенат США. До роботи обидві палати Конгресу за планом мають повернутися лише 9 січня.

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У Конгресі затвердили допомогу Україні у майбутньому

На своїй останній сесії Палата представників США ухвалила схвалений раніше Сенатом проєкт оборонного бюджету країни обсягом 886,3 мільярда доларів. До нього входить і плановане виділення військової допомоги Києву у розмірі 300 мільйонів доларів. Передбачається, що таку суму США виділить на військову допомогу Україні в 2025 і 2026 роках.

За кілька днів до цього робочу поїздку до США здійснив президент України Володимир Зеленський. У ході візиту він, серед іншого, зустрівся з американськими сенаторами, проте це не змогло вплинути на ситуацію із блокуванням допомоги.