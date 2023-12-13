ППО збила всі ракети та дрони РФ, випущені по Україні

Росія атакувала вночі Україну 10 дронами та 10 ракетами. Усі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків на Одещині постраждали двоє людей, у Києві - 53 поранених.

Російські війська в ніч на середу, 13 грудня, випустили по Україні 10 балістичних ракет і 10 ударних дронів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Сили ППО знешкодили усі десять ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами, додали в Повітряних силах ЗСУ. Водночас в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що Київ атакували зенітними керованими ракетами С-400, а також крилатими ракетами "Іскандер".

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуск дронів стався з району Балаклави, що в окупованому Криму. Усі безпілотники також збили сили протиповітряної оборони. Як уточнили в Силах оборони півдня України, дев'ять з десяти дронів знешкодили на Одещині.

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В Одесі госпіталізували двох чоловіків

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Внаслідок цього зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три з яких вигоріли вщент. За даними сил оборони півдня, з пошкодженнями госпіталізували двох цивільних чоловіків. Як пише глава ОВА Олег Кіпер, вони зазнали переломів та опіків. Медики оцінюють стан одного як середньо важкий, іншого як важкий.

Ще один збитий дрон впав в Одеському районі, внаслідок чого пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури, зазначили в силах оборони півдня. Постраждалих немає.

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У Києві - 53 поранених

У Києві внаслідок атаки Росії поранень зазнали 53 людей, 20 з яких госпіталізували, повідомив мер міста Віталій Кличко. Зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків в чотирьох районах столиці, зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

Зокрема, в Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину, в Дарницькому - сталося загоряння приватного будинку на площі 400 квадратних метрів.

У Деснянському районі загорілося на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку. "Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою", - ідеться у повідомленні КМВА.

Київ: пошкоджено водопровідну мережу та лінії електропередач

Пошкодження зафіксовані і у Дніпровському районі. Там вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, загорівся приватний житловий будинок, ще три приватних будинки зазнали пошкоджень. Також пошкоджено водопровідну мережу.

Як уточнив глава КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару РФ у Дніпровському районі Києва знеструмлені 35 приватних будинків через пошкодження ліній електропередач уламками. За його даними, відновити електропостачання мають до 14.00 за Києвом.

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