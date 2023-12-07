Україна запросила у США нові види озброєнь - Reuters

У переліку українських побажань щодо американської зброї ЗРК THAAD, винищувачі F-18 Hornet, дрони MQ-9B Sky Guardian, а також гелікоптери Apache і Black Hawk та транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.

Україна запросила у США нові види озброєння для протидії російській агресії, серед яких є сучасні системи, які українські військові ще не застосовували. Про це ввечері середи, 6 грудня, повідомило інформаційне агентство Reuters, редакція якого отримала перелік оборонних побажань української сторони.

Сам перелік бажаних озброєнь обговорювався на закритій нараді за участі української та американської делегацій.

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Список частково містить системи, які Україна отримала в минулому чи які вже просила, зокрема, танки Abrams, 155-міліметрові артилерійські системи, далекобійні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) ATACMS і винищувачі F-16.

До переліку увійшли і ті види озброєнь, які Україна ще не отримувала від союзників: сучасні системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), винищувачі F-18 Hornet, дрони MQ-9B Sky Guardian, гелікоптери Apache і Blackhawk, транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.

Як зазначає агенція, це озброєння, якщо США погодиться його надати з наявних арсеналів Пентагону чи в рамках закупівлі у виробників, означатиме додаткові видатки США на мільярди доларів.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 7 грудня, Сенат США не підтримав законопроєкт, що передбачав надання допомоги США Україні. Такі дії різко розкритикував президент США Джо Байден і застеріг від ризиків припинення американської допомоги ЗСУ.

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