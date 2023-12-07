Байден назвав "шантажем" блокування допомоги США Україні

Президент США Джо Байден різко розкритикував блокування представниками Республіканської партії в Конгресі проєкту допомоги Україні. Свою реакцію на відповідне рішення Сенату Байден оприлюднив у четвер, 7 листопада, в дописі у соціальній мережі X.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою жорстку партійну політику щодо (посилення охорони. - Ред.) кордонів. Це - політичний шантаж чистої води й не більше. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на політичній грані", - застеріг Байден.

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Сенатори заблокували проєкт допомоги Україні

Напередодні законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю не набрав у Сенаті - верхній палаті Конгресу США - достатньої кількості голосів.

Для подальшого розгляду цього документа, що передбачає надання багатомільярдної допомоги Україні та Ізраїлю, а також виділення коштів і на оборонну підтримку Тайваню з боку США, потрібно було набрати щонайменше 60 голосів сенаторів. Однак 6 грудня на його підтримку висловилися лише 49 законодавців, ще 51 сенатор був проти. Примітно, що всі республіканці - 49 сенаторів - відмовилися підтримати законопроєкт. Республіканці в обох палатах Конгресу висували як передумову підтримки з їхнього боку посилення міграційного законодавства.

Перед голосуванням у Сенаті президент США Джо Байден виступив із промовою, в якій закликав Конгрес все-таки ухвалити законопроєкт. "Не сумнівайтеся: сьогоднішнє голосування запам'ятається надовго. Історія суворо покарає тих, хто відвернеться від справи свободи", - сказав він.

У своїй промові Байден застеріг, що бездіяльність буде лише на руку президенту Росії Володимиру Путіну у розв'язаній війні проти України. "Якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться (...) і ми матимемо те, чого не прагнемо і не маємо сьогодні": американські війська воюватимуть з російськими. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - заявив він.

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Посолка України впевнена, що не все втрачено

Водночас посолка України в США Оксана Маркарова переконана, що нинішній результат голосування - наслідок внутрішньополітичної боротьби в США, який жодним чином не позначиться на подальшій підтримці України.

"На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування - це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці", - прокоментувала дипломатка рішення Сенату в дописі у соцмережі Facebook.

За її словами, питання допомоги може бути винесене на повторне голосування найближчим часом. "Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", - написала вона.

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Кошти на допомогу Україні майже вичерпано

У жовтні Байден просив Конгрес схвалити пакет додаткового фінансування обсягом близько 106 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд доларів призначено для надання допомоги Україні, а 14 мільярдів доларів - на посилення оборони Ізраїлю.

Палата представників - нижня палата Конгресу - у якій більшість належить республіканцям, підтримала виділення допомоги лише Ізраїлю, але Сенат, що контролюється демократами, заблокував цю ініціативу. Байден заявляв, що не підпише законопроєкт про надання допомоги лише Ізраїлю без України, якщо Конгрес затвердить такий документ.

Якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування допомоги, у США до кінця року вичерпаються ресурси на купівлю зброї та техніки для України, повідомив раніше Білий дім у листі спікеру Палати представників Майку Джонсону. В ньому йдеться, що припинення постачання американської зброї та техніки поставить під загрозу "не лише досягнуті Україною успіхи, а й підвищить ймовірність воєнних перемог Росії".

Нагадаємо, напередодні Пентагон оголосив новий транш військової допомоги Україні.