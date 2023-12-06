Байден: Відмова від підтримки України - божевілля

Ймовірне припинення американської допомоги ЗСУ через суперечки між республіканцями та демократами в Конгресі є безумством, заявив президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден назвав імовірну перспективу припинення допомоги Україні божевіллям, яке суперечить американським інтересам.

"Нездатність підтримати Україну - це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", - цитує коментар Байдена журналістам ввечері вівторка, 5 грудня, американське видання The New York Times (NYT )". При цьому президент пообіцяв, що Білий дім доб'ється виділення коштів для України.

Ця заява є реакцією на ймовірне блокування республіканцями законопроєкту щодо виділення 111 мільярдів доларів на фінансування безпекових заходів. Документ, який представили у вівторок демократи в Сенаті США, передбачає виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю, про що раніше просив Байден, і на посилення захисту американського кордону з Мексикою, на чому наполягали республіканці. За даними видання The Hill , на підтримку України в законопроєкті передбачається понад 15 мільярдів доларів.

Суперечки на закритому брифінгу

Законопроєкт має бути винесений на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня. Втім, республіканці на закритому брифінгу в Сенаті (верхній палаті Конгресу США) звинуватили демократів у спробах обійти їхні вимоги щодо посилення охорони кордону з Мексикою для стримування міграції.

"Ми збираємося покинути Україну", - сказав після брифінгу демократ Крістофер Мерфі, який був ключовим переговірником з республіканцями протягом останніх кількох тижнів. "Коли (президент РФ) Володимир Путін вдереться в країну НАТО, вони (республіканці) будуть шкодувати і згадувати той день, коли вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України", - додав Мерфі.

Зеленський скасував участь у брифінгу

На цьому брифінгу мав виступити по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський, однак перед його початком він несподівано скасував свою участь.

Як пояснила посолка України в США Оксана Маркарова, причиною цього стало те, що на брифінгу обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми. Дипломатка запевнила, що "нічого катастрофічного насправді не сталося".

Нагадаємо, у жовтні Байден запросив у Конгресу 61,4 мільярда доларів для України, але законодавці не домовилися про виділення коштів через спротив республіканців, які мають більшість у Палаті представників (нижній палаті парламенту США).

4 грудня у листі до лідерів демократичної більшості в Сенаті та республіканської в Палаті представників Білий дім попередив, що гроші на купівлю зброї та техніки для Збройних сил України (ЗСУ) закінчаться до кінця року.

5 грудня міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що американські конгресмени будуть "відповідальні за поразку України", якщо не схвалять фінансування. Вона також зауважила, що дії США є важливим індикатором для союзників у Європі та запевнила, що допомога супроводжується "дуже жорстким контролем, щоб запобігти будь-якому нецільовому використанню коштів, будь-якій корупції".

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