Зеленський звернеться до сенаторів США по допомогу Україні

Володимир Зеленський виступить по відеозв'язку на закритому брифінгу в Сенаті перед тестовим голосуванням щодо допомоги Україні. Він розповість сенаторам, "що саме стоїть на кону".

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 грудня, звернеться по відеозв'язку до сенаторів США на закритому брифінгу.

Як повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, виступити в Сенаті Зеленського запросила адміністрація президента США Джо Байдена, щоб сенатори "могли безпосередньо почути від нього, що саме стоїть на кону".

Крім Зеленського, на закритому брифінгу, який запланований сьогодні на 22:00 за київським часом, сенатори заслухають міністра оборони США Ллойда Остіна та інших американських високопосадовців, відповідальних за національну безпеку, пише Associated Press.

За даними агенції, на середу, 6 грудня, заплановане тестове голосування щодо запиту адміністрації США на допомогу Україні.

США: Гроші на допомогу ЗСУ закінчаться до кінця року

Напередодні у листі до лідерів Сенату (верхньої палати Конгресу США) та Палати представників (нижньої палати американського парламенту) директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила, що кошти на купівлю зброї та техніки для Збройних сил України закінчаться до кінця року. Вона наголосила, що припинення поставок американських озброєнь поставить під загрозу "не тільки досягнуті Україною успіхи, а й підвищить імовірність військових перемог Росії".

Сьогодні радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив: "Конгрес має вирішити, чи продовжувати підтримувати боротьбу за свободу в Україні в рамках коаліції з 50 країн, яку створив президент Байден, чи проігнорувати уроки, які ми винесли з історії, і дозволити (президенту РФ Володимиру) Путіну перемогти. Все дуже просто. Перед нами стоїть суворий вибір, і ми сподіваємося, що Конгрес на двопартійній основі зробить правильний вибір".

Байден у жовтні запросив у Конгресу 61,4 мільярда доларів для України, але законодавці не домовилися про виділення коштів через спротив республіканців, які мають більшість у Палаті представників.

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