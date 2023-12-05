Єрмак: Без допомоги США Україна ризикує програти війну

Відтермінування американської допомоги Києву, яке обговорюється в Конгресі США, створить "великий ризик" програшу України у війні, розв'язаній Росією, заявив у вівторок, 5 грудня, у Вашингтоні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде просто відкладена... це створить великий ризик того, що ми залишатимемось в такому ж становищі, в якому перебуваємо зараз, - цитує Єрмака під час виступу в американському Інституті миру Reuters. - І, звичайно, це ... створює великий ризик програти цю війну".

Єрмак наголосив, що загроза припинення прямої бюджетної підтримки з боку США є проблемою. "Безумовно, без цієї прямої бюджетної підтримки буде важко утримуватись (...) на тих самих позиціях (...) Саме тому надзвичайно, критично важливо, щоб ця підтримка була проголосована, і щоб вона була проголосована якнайшвидше", - наголосив Єрмак.

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Білий дім: Гроші для України закінчаться до кінця року

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу 61,4 мільярда доларів для України, але законодавці не домовилися про виділення грошей через спротив республіканців, які мають більшість у Палаті представників.

4 грудня у листі до лідерів Сенату та Палати представників директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила, що грошв на купівлю зброї та техніки для Збройних сил України закінчаться до кінця року. Вона наголосила, що припинення поставок американських озброєнь поставить під загрозу "не тільки досягнуті Україною успіхи, а й підвищить імовірність військових перемог Росії".

Президент України Володимир Зеленський 5 грудня звернеться по відеозв'язку до сенаторів США на закритому брифінгу. Також сенатори заслухають міністра оборони США Ллойда Остіна та інших американських високопосадовців, відповідальних за національну безпеку. За даними агенції AP, на 6 грудня заплановане тестове голосування щодо запиту адміністрації США на допомогу Україні.

6-7 грудня у Вашингтоні на виконання домовленостей президентів США та України відбудеться перша українсько-американська конференція з питань виробництва озброєння.