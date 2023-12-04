Білий дім: Гроші на допомогу ЗСУ закінчаться до кінця року

Без схвалення Конгресом нового пакета військової допомоги Україні нинішніх коштів вистачить тільки до кінця року, що підвищить ймовірність військових перемог Росії, попередили в Білому домі.

Якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування допомоги Україні, то у США до кінця року закінчаться ресурси на купівлю озброєнь та техніки для Збройних сил України (ЗСУ). Про це йдеться в листі Білого дому спікеру Палати представників Майку Джонсону, опублікованому в понеділок, 4 грудня.

"Я хочу внести ясність: без дій Конгресу до кінця року в нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та техніки для України, а також для надання техніки з військових запасів США", - звернулася до Джонсона директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг.

"У нас закінчилися гроші - і майже немає часу", - наголосила вона. За її словами, припинення поставок американської зброї та техніки поставить під загрозу "не тільки досягнуті Україною успіхи, а й підвищить імовірність військових перемог Росії".

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США використали 97 відсотків виділених коштів

"Якщо наша допомога припиниться, це створить серйозні проблеми для України. Хоча наші союзники по всьому світу активізувалися, щоб зробити більше, підтримка США має вирішальне значення і не може бути повторена іншими", - заявили в Білому домі, зазначивши, що американські пакети військової допомоги вже стали меншими, а поставки обмеженішими.

Станом на середину листопада Пентагон використав 97 відсотків з отриманих 62,3 мільярда доларів на допомогу Україні, повідомили в Білому домі.

У жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу США запит на екстрене фінансування допомоги Україні, але законодавці не домовилися про виділення цих коштів через позицію республіканців.

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