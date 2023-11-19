Байден: Допомога Україні запобігає участі військ США у війні

Джо Байден написав для американців статтю, в якій пояснив, чому важливо підтримувати Україну. На його переконання, це - інвестиція в безпеку США.

Підтримка України у війні, розв'язаній проти нею Росією, є інвестицією Сполучених Штатів Америки у власну безпеку, наголосив президент США Джо Байден у своїй статті для американського видання The Washington Post, опублікованій 18 листопада.

"З досвіду двох світових воєн у минулому столітті ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама собою. Вона безпосередньо втягує Америку. Тому наша відданість Україні сьогодні є інвестицією в нашу безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та батьківщину", - написав він.

Байден додав, що США надають Україні зброю та економічну допомогу, "щоб зупинити прагнення президента РФ Володимира Путіна до завоювань, перш ніж конфлікт пошириться далі".

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Він також зауважив, що до підтримки України приєдналися ще понад 50 країн, "щоб гарантувати, що вона має все необхідне для самозахисту".

"Наші партнери несуть значну частину економічної відповідальності за підтримку України. Ми також побудували сильніше та згуртованіше НАТО, яке посилює нашу безпеку завдяки силі наших союзників, водночас чітко даючи зрозуміти, що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, щоб стримати подальшу російську агресію. Наші союзники в Азії також - поруч, щоб підтримати Україну та притягнути Путіна до відповідальності, оскільки вони розуміють, що стабільність у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані”, - написав Байден.

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Стаття називається "США не відступляться від виклику Путіна і ХАМАСу". Більш її частина присвячена ізраїльсько-палестинському конфлікту.

"І Путін, і ХАМАС сподіваються знищити сусідню демократію, зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію, і скористатися подальшим безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. Задля власних інтересів національної безпеки - і на благо всього світу", - зазначив президент США.

Байден наголосив, що американці - важлива нація, яка об'єднує союзників, щоб "протистояти агресорам і досягти прогресу на шляху до мирного майбутнього". "Світ очікує від нас вирішення проблем нашого часу. Це обов'язок лідерства, і Америка буде лідером. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на вирішення лише зростуть. Ми не допустимо цього", - резюмував він.

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