Байден підписав тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

Тимчасове фінансування американського уряду спрямоване на запобігання шатдауну. Допомогу Україні, якої просив Джо Байден, конгресмени в закон не заклали. Але після затвердження обома палатами президент його підписав.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування американського уряду - за день до загрози зупинення його роботи (шатдаун) через вичерпання річних коштів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Закон передбачає продовження фінансування роботи частини міністерств і відомств до 19 січня 2024 року, частини - до 2 лютого 2024-го. Тепер законодавці матимуть два нових дедлайни, щоб ухвалити остаточний законопроєкт про фінансування роботи уряду наступного року.

Допомога Україні - після Дня подяки

Фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, про що просив Байден, конгресмени в закон не заклали. Проти об'єднання цих питань виступала частина республіканців, які мають більшість у Палаті представників (нижня палата Конгресу).

При цьому вони схвалили окремий законопроєкт про виділення коштів Ізраїлю. Втім у Сенаті (верхня палата парламенту) його заблокували демократи, які мають більшість там, і так само, як і Білий дім, наполягали на об'єднанні допомоги Україні та Ізраїлю в одному законопроєкті. Однак тимчасовий бюджет без допомоги обом країнам вони затвердили задля уникнення шатдауну.

Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, анонсував, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть вже після Дня подяки, який у США цього року відзначатимуть 23 листопада.

Тим часом Державний департамент наголошує, що питання виділення допомоги Україні перебуває в критичній точці, адже міністерство оборони США вичерпало вже 95 відсотків коштів, які мало на ці потреби.

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