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ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден підписав тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

Віолетта Чайковська
17 листопада 2023 р.

Тимчасове фінансування американського уряду спрямоване на запобігання шатдауну. Допомогу Україні, якої просив Джо Байден, конгресмени в закон не заклали. Але після затвердження обома палатами президент його підписав.

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Джо Байден
Джо БайденФото: Jonathan Ernst/AFP

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування американського уряду - за день до загрози зупинення його роботи (шатдаун) через вичерпання річних коштів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Закон передбачає продовження фінансування роботи частини міністерств і відомств до 19 січня 2024 року, частини - до 2 лютого 2024-го. Тепер законодавці матимуть два нових дедлайни, щоб ухвалити остаточний законопроєкт про фінансування роботи уряду наступного року.

Допомога Україні - після Дня подяки 

Фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, про що просив Байден, конгресмени в закон не заклали. Проти об'єднання цих питань виступала частина республіканців, які мають більшість у Палаті представників (нижня палата Конгресу).

При цьому вони схвалили окремий законопроєкт про виділення коштів Ізраїлю. Втім у Сенаті (верхня палата парламенту) його заблокували демократи, які мають більшість там, і так само, як і Білий дім, наполягали на об'єднанні допомоги Україні та Ізраїлю в одному законопроєкті. Однак тимчасовий бюджет без допомоги обом країнам вони затвердили задля уникнення шатдауну.

Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, анонсував, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть вже після Дня подяки, який у США цього року відзначатимуть 23 листопада.

Тим часом Державний департамент наголошує, що питання виділення допомоги Україні перебуває в критичній точці, адже міністерство оборони США вичерпало вже 95 відсотків коштів, які мало на ці потреби.

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