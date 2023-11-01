Байден відкидає план допомоги Ізраїлю без допомоги Україні

Президент США накладе вето на законопроєкт про надання допомоги лише Ізраїлю, без підтримки України, заявили в Білому домі. У Сенаті також висловлюють сумніви щодо пропозиції Палати представників.

Демократи і республіканці в Сенаті США висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати Ізраїлю допомогу в розмірі 14,3 мільярда доларів за рахунок скорочення фінансування Податкового управління і без одночасного надання допомоги Україні. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, виступаючи перед журналістами у вівторок, 31 жовтня, вказав на необхідність включення до законопроєкту заходів щодо чотирьох регіонів - України, Ізраїлю, Тайваню і кордону США з Мексикою.

Зі свого боку лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав представлений у Палаті представників законопроєкт "несерйозною пропозицією". Якщо його ухвалить нижня палата, то під час надходження до Сенату він не матиме жодних шансів, заявив він журналістам.

Білий дім: Байден накладе вето

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден накладе вето і відмовиться підписувати цей документ, навіть якщо він пройде голосування в обох палатах і опиниться на його столі. "Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки", - цитує Reuters слова представника адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

Очікується, що республіканці в Палаті представників схвалять законопроєкт найближчими днями.

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Перший великий законопроєкт після обрання нового спікера Палати представників

Республіканці в Палаті представників 30 жовтня представили перший великий законопроєкт після обрання нового спікера, члена Республіканської партії Майка Джонсона. Документ передбачає додаткові витрати на надання допомоги тільки Ізраїлю, який бореться проти палестинської терористичної організації ХАМАС. Серед іншого документ передбачає виділення чотирьох мільярдів доларів на ізраїльські системи оборони "Залізний купол" і "Праща Давида", а також 1,2 мільярда доларів на розробку системи оборони "Залізний промінь". Загальний розмір допомоги становить 14,3 мільярда доларів.

Водночас надання цього пакета допомоги передбачає скорочення фінансування в рамках ухваленого 2022 року закону про зниження інфляції, на якому наполягали демократи та який передбачає заходи з регулювання податків, охорони здоров'я та захисту клімату. Між тим, Байден раніше запропонував ухвалити пакет на загальну суму 106 мільярдів доларів, що містить допомогу Україні та Ізраїлю, а також заходи щодо посилення США в конкуренції з КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні та зміцнення безпеки вздовж кордону з Мексикою.

У Палаті представників більшість голосів мають республіканці (221 проти 212 демократів), у Сенаті - демократи (51 проти 49). Процедура ухвалення законопроєкту передбачає голосування в обох палатах і підпис президента.

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