Без допомоги Україні: Сенат США затвердив тимчасовий бюджет

Законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду спрямований на запобігання шатдауну. Допомоги Україні, якої просив президент Джо Байден, у ньому немає.

Сенат США (верхня палата Конгресу) підтримав у четвер, 16 листопада, законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду, який має запобігти зупиненню його роботи (шатдаун) з 18 листопада через вичерпання річних коштів.

Як повідомляє телеканал CNN, ініціативу підтримали 87 сенаторів, проти проголосували 11.

Напередодні законопроєкт схвалила Палата представників (нижня палата парламенту), тож тепер він буде направлений на підпис президенту Джо Байдену.

Документ передбачає продовження фінансування роботи міністерства енергетики та відомств, які відповідають за військове будівництво, справи ветеранів, транспорт і житлове будівництво до 19 січня 2024 року, а інших відомств - до 2 лютого 2024-го.

Таким чином, у законодавців є два нові дедлайни, щоб ухвалити остаточний законопроєкт про фінансування роботи уряду наступного року.

Без допомоги Україні

Схвалений обома палатами Конгресу законопроєкт не містить статей щодо фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, як просив Байден.

Проти об'єднання цих питань виступила частина республіканців, які мають більшість у Палаті представників. При цьому нижня палата схвалила окремий законопроєкт про виділення коштів Ізраїлю, але його заблокували демократи в Сенаті, які мають більшість там, і так само, як і Білий дім, наполягали на об'єднанні фінансових питань в одному документі.

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Допомога Україні - після Дня подяки

Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, заявив напередодні, що допомога Україні та Ізраїлю розглядатиметься уже після Дня подяки, який у США цього року відзначатимуть 23 листопада.

Тим часом речник Державного департаменту США Метт Міллер наголосив, що питання виділення допомоги Україні перебуває в критичній точці, оскільки міністерство оборони США (Пентагон) вичерпало 95 відсотків коштів, які мало на ці потреби.

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