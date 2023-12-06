Ресурси обмежені, але Пентагон оголосив нову допомогу Києву

Новий пакет допомоги на 175 мільйонів доларів включатиме ракети AIM-9M та AIM-7 для ППО, ракети HARM, ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням, а також системи Javelin та AT-4.

США у середу, 6 грудня, оголосили нову безпекову допомогу на 175 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. У заяві міністерства оборони США наголошується, що "використовуються обмежені ресурси, що залишаються доступними для допомоги Україні". Ідеться про допомогу, рішення про надання якої Україні було ухвалене у попередні фінансові роки в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) і яка залишилася після процесу переоцінки PDA.

Як повідомляється, в рамках оголошеного пакета допомоги будуть передані, зокрема, ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони, протирадіолокаційні ракети HARM, ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4. Також будуть надані додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди і понад чотири мільйони патронів для стрілецької зброї. Крім того, в рамках цього пакета США передадуть Україні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання, підривні боєприпаси для знищення перешкод, обладнання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури, запасні частини та інше допоміжне обладнання.

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У заяві Пентагону наголошується, що це буде 52-й транш зброї і обладнання, яке адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів міноборони від серпня 2021 року. "Лідерство США є ключовим для підтримки глобальної коаліції, яка дозволила мужнім силам України успішно захистити свій суверенітет і незалежність та повернути більше половини території, захопленої російськими окупантами. Вкрай важливо, щоб Конгрес якнайшвидше вжив заходів і схвалив додатковий запит президента щодо національної безпеки, щоб ми могли продовжити нашу підтримку України", - зазначається у заяві.

Байден: Путін не зупиниться на досягнутому

Президент Джо Байден після участі у саміті лідерів країн G7, до якого долучився президент України Володимир Зеленський, вкотре закликав американських законодавців схвалити військову допомогу Україну, попередивши, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні і може навіть дійти до сутички з НАТО.

"Це не може чекати, - сказав Байден у телевізійному зверненні з Білого дому, цитує AFP. - Відверто кажучи, я думаю, що це приголомшливо, що ми взагалі дійшли до цього моменту, коли республіканці в Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг сподіватися".

Окрім того, у зверненні Байде попередив, що якщо Путін здобуде перемогу в Україні, "він не зупиниться на досягнутому". "Якщо він продовжить, а потім атакує союзника по НАТО... тоді ми матимемо те, чого ми не прагнемо і чого ми не маємо сьогодні: американські війська воюють проти російських військ", - сказав Байден.

4 грудня у листі до лідерів Сенату та Палати представників директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила, що гроші на купівлю зброї та техніки для Збройних сил України закінчаться до кінця року