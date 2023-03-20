США дають Києву ракети HARM, боєприпаси для HIMARS і Bradley
Ольга Журавльова
2 год. тому
Вашингтон спрямує в Україну допомогу ще на 350 мільйонів доларів. До неї увійдуть боєприпаси, ракети та інше спорядження.
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Сполучені Штати Америки виділяють Україні чергову партію військової допомоги на 350 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена від понеділка, 20 березня.
"Цей пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, які Україна використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкові засоби, річкові катери та інше обладнання", - йдеться у повідомленні.
У заяві Держдепу нагадується, що вже понад 50 країн об'єдналися, щоби надати підтримку Україні. "Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказано в повідомленні.