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У новому пакети допомоги США - дрони SwitchbladeФото: Sgt. Gregory T. Summers/US Army/Zuma/IMAGO
ПолітикаСполучені Штати Америки

Пентагон надає Україні зброю ще на два мільярда доларів

Ольга Журавльова
1 год. тому

США оголосили новий пакет допомоги для Києва, куди увійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники.

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Міністерство оборони США оголосило новий безпековий пакет допомоги Україні на суму два мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба Пентагону в п'ятницю, 24 лютого.

"Зокрема, Сполучені Штати виділяють додаткові безпілотні авіаційні системи (БАС) і засоби протидії БАС і радіоелектронної боротьби, а також критично важливі запаси боєприпасів для артилерійських і високоточних вогневих засобів, що зміцнять спроможність України відбивати російську агресію", - йдеться в повідомленні.

До пакета увійдуть також додаткові боєприпаси для комплексів HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням, безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 і Jump 20, обладнання для виявлення БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування, захищене допоміжне обладнання зв'язку, а також фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.

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У рамках цієї ініціативи обладнання не буде вилучене зі запасів американського міністерства оборони, а закуповуватиметься окремо для потреб ЗСУ.

Сполучені Штати обіцяють продовжувати співпрацю із союзниками, аби допомагати Україні "стільки часу, скільки буде потрібно".

За минулий рік США виділили уже понад 32 мільярди доларів на допомогу Україні.

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