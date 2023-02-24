Пентагон надає Україні зброю ще на два мільярда доларів
Ольга Журавльова
1 год. тому
США оголосили новий пакет допомоги для Києва, куди увійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники.
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Міністерство оборони США оголосило новий безпековий пакет допомоги Україні на суму два мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба Пентагону в п'ятницю, 24 лютого.
"Зокрема, Сполучені Штати виділяють додаткові безпілотні авіаційні системи (БАС) і засоби протидії БАС і радіоелектронної боротьби, а також критично важливі запаси боєприпасів для артилерійських і високоточних вогневих засобів, що зміцнять спроможність України відбивати російську агресію", - йдеться в повідомленні.
До пакета увійдуть також додаткові боєприпаси для комплексів HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням, безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 і Jump 20, обладнання для виявлення БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування, захищене допоміжне обладнання зв'язку, а також фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.