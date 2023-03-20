У ЄС домовилися дати Україні мільйон артилерійських снарядів

Міністри Євросоюзу погодили план щодо надання боєприпасів Києву на два мільярди євро. Перша партія складе один мільйон снарядів калібру 155 мм і має надійти впродовж року.

Країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів. Про це у понеділок, 20 березня, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

"Ми досягли політичного консенсусу щодо надання Україні одного мільйона боєприпасів калібру 155 мм", - цитує естонського міністра Reuters. Він також додав, що снаряди будуть відправлені впродовж 12 місяців.

"Є ще багато, багато деталей, які потрібно вирішити, але найважливіше, що ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, то є і можливість", - прокоментував угоду Певкур.

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План на два мільярди євро

За даними агенції AFP, у ЄС погодили план загальною вартістю два мільярди євро. Йдеться як про передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і про спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ).

За словами дипломатів, план передбачає відправлення перших снарядів на мільярд євро в Україну до кінця травня, а підписання спільних контрактів на закупівлі - до початку вересня. При цьому країни ЄС отримають часткову компенсацію за постачання власних боєприпасів, уточнює агенція dpa.

Ініціативу планують остаточно погодити на саміті лідерів ЄС цього тижня.

У Києві привітали нову ініціативу Євросоюзу щодо озброєнь. "Вдячні ЄС за погодження плану щодо закупівлі боєприпасів для України на два мільярди євро. Це дуже сильний крок для захисту європейської безпеки", - написав у Twitter керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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