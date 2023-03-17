ЄС розглядає закупку боєприпасів для Києва поза блоком - ЗМІ

У ЄС запропонували план щодо закупівлі боєприпасів для Києва, де йдеться, зокрема, про їхню передачу з наявних запасів. Водночас деякі країни пропонують закуповувати їх, наприклад, в США та Південній Кореї.

Деякі країни ЄС хочуть купувати боєприпаси для України за межами блоку, якщо Євросоюз не зможе їх виробляти досить багато і швидко на своїх підприємствах, повідомляє у п'ятницю, 17 березня, видання Euractiv.

"Ми не знаємо, чи зможе європейська промисловість виробляти відповідно до потреб. Якщо вона не зможе робити це швидко і у великих обсягах, нам слід отримати дозвіл звернутися до третії країн", - цитує Euractiv своє джерело в дипломатичних колах ЄС.

Потенційними неєвропейськими постачальниками називаються США та Південна Корея.

Як зазначає видання, минулого тижня міністри оборони країн ЄС досягли принципової угоди про те, що два мільярди євро з Європейського фонду миру (EPF) використають на постачання боєприпасів Україні з наявних арсеналів країн блоку, а також на збільшення виробництва 155-мм боєприпасів.

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Попри те, що країни ЄС, схоже, досягли домовленості про те, що один з мільярдів євро спрямують на постачання снарядів з наявних, але значною мірою вичерпаних запасів, за словами трьох джерел видання в дипломатичних колах ЄС, ще тривають дискусії щодо того, як використати решту цих грошей.

Переговори про спільні закупівлі ЄС боєприпасів для України мають продовжитися 17 березня.

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Поставки боєприпасів можуть затриматися

Раніше деякі країни блоку, як-от Польща, Нідерланди, країни Балтії, зазначали, що терміновість поставок і брак виробничих потужностей у Європі можуть ще більше завтримати постачання Києву боєприпасів. Натомість Франція, Греція і Кіпр наполягали, щоб у цій ситуації ЄС спрямовував кошти лише промисловому комплексу в межах блоку.

У ЄС раніше визначиликст 15 виробництв в 11 країнах союзу, які можуть виготовляти артилерійські снаряди калібру 155 мм стандартів НАТО, і п'ять виробників 152-мм снарядів радянського типу. Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зараз відвідує країни-члени, які мають потенціал для нарощування виробництва боєприпасів. Він вже був у Болгарії і планує наступні поїздки до Словаччини, Чехії, Польщі, Франції і Румунії.

Хто відповідатиме за закупівлі

Також тривають дискусії щодо того, хто має відповідати за спільні закупівлі - Європейське оборонне агентство чи конкретна країна, яка візьме на себе ініціативу щодо укладення контрактів від імені коаліції держав-членів ЄС. За словами двох джерел Euroactiv в ЄС, країни-члени блоку і дипломатичні служби ЄС, схоже, дійшли згоди щодо того, як розподілити витрати між фондом озброєнь ЄС і прямим власним фінансуванням країн-членів для поставок спільно закуплених боєприпасів в Україну.

За цією домовленістю, витрати країн-членів на закупівлю будуть відшкодовані на рівні 50-60 відсотків за рахунок спільних закупівель боєприпасів у рамках Європейського фонду миру. Водночас Польща наполягає на вищому рівні відшкодування - як під час поточних дискусій про закупівлю боєприпасів, так і під час попередніх раундів допомоги з боку Фонду.

Третій напрямок запропонованого ЄС плану - підтримка довгострокового нарощування європейської оборонно-промислової бази в рамках ініціативи щодо спільних закупівель боєприпасів для України ще підлягає широкому обговоренню між країнами-членами, зазначає видання.

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