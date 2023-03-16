Шольц закликав країни ЄС забезпечити Україну боєприпасами

Канцлер Німеччини очікує від майбутнього саміту ЄС подальших кроків щодо надання військової допомоги Україні. ФРН готова координувати свої поставки Україні з іншими європейськими країнами, сказав Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) очікує від запланованого на майбутній тиждень саміту Європейського Союзу подальших кроків щодо забезпечення України боєприпасами для протистояння Росії у війні. Про свої сподівання Шольц розповів, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, у четвер, 16 березня.

"Особливу важливість має швидке забезпечення України необхідними боєприпасами", - цитує канцлера інформаційна агенція AFP.

Читайте також: Звідки ЄС братиме боєприпаси для України

За словами Шольца, метою має бути "досягнення ефективнішого, більш безперебійного постачання", і задля цього Німеччина готова координувати свої поставки Україні з іншими країнами-членами ЄС.

"Разом із нашими європейськими партнерами ми будемо й надалі дбати про те, щоб Україна отримувала озброєння та техніку, щоби вистояти й захистити себе. Німеччина підтримуватиме Україну політично, фінансово, в гуманітарній сфері та зброєю стільки, скільки необхідно", - пообіцяв канцлер ФРН.

Читайте також: Боєприпаси для України. У ЄС обіцяють діяти негайно

Він також запевнив, що Євросоюз продовжить санкційний курс щодо Росії. "Нещодавно узгоджений десятий пакет санкцій ще послідовніше обмежить можливості Росії для продовження її агресивної війни. І ми збережемо наш санкційний тиск. Водночас ми спільно стежимо за тим, аби наші санкції не обходили через треті країни", - цитує Шольца агентство Reuters.