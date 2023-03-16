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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц закликав країни ЄС забезпечити Україну боєприпасами Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц закликав країни ЄС забезпечити Україну боєприпасами

Віолетта Чайковська
39 хв. тому

Канцлер Німеччини очікує від майбутнього саміту ЄС подальших кроків щодо надання військової допомоги Україні. ФРН готова координувати свої поставки Україні з іншими європейськими країнами, сказав Олаф Шольц.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) очікує від запланованого на майбутній тиждень саміту Європейського Союзу подальших кроків щодо забезпечення України боєприпасами для протистояння Росії у війні. Про свої сподівання Шольц розповів, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, у четвер, 16 березня.

"Особливу важливість має швидке забезпечення України необхідними боєприпасами", - цитує канцлера інформаційна агенція AFP.

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За словами Шольца, метою має бути "досягнення ефективнішого, більш безперебійного постачання", і задля цього Німеччина готова координувати свої поставки Україні з іншими країнами-членами ЄС.

"Разом із нашими європейськими партнерами ми будемо й надалі дбати про те, щоб Україна отримувала озброєння та техніку, щоби вистояти й захистити себе. Німеччина підтримуватиме Україну політично, фінансово, в гуманітарній сфері та зброєю стільки, скільки необхідно", - пообіцяв канцлер ФРН.

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Він також запевнив, що Євросоюз продовжить санкційний курс щодо Росії. "Нещодавно узгоджений десятий пакет санкцій ще послідовніше обмежить можливості Росії для продовження її агресивної війни. І ми збережемо наш санкційний тиск. Водночас ми спільно стежимо за тим, аби наші санкції не обходили через треті країни", - цитує Шольца агентство Reuters.

Боєприпаси для ЗСУ

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