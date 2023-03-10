Звідки ЄС братиме боєприпаси для України

У Євросоюзі розробили план, як постачати Україні дефіцитні боєприпаси. Він буде затверджений найближчим часом: країни мають передати Києву все, що мають, а перші замовлення на нові поставки зробити до початку травня.

Мільйона артилерійських снарядів 155-го калібру Україні має вистачити на строк від трьох до п'яти місяців війни, сказав високопосадовець Європейського Союзу на брифінгу в Брюсселі у п'ятницю, 10 березня. Ця оцінка розходиться з офіційною оцінкою Києва, де вважають, що мільйон снарядів буде витрачено за два місяці. Чиновник ЄС зазначив, що він розраховує на досить швидкий вихід України із нинішньої фази війни, в якій артилерія відіграє вирішальну роль. "Чим більш оборонну позицію займає сторона збройного конфлікту, тим більше снарядів їй потрібно. Однак завдяки світовій підтримці Україна вийде з цієї позиції", - пояснив він.

Проте до того, як Україна зможе перейти в контрнаступ із отриманими від союзників системами озброєнь, боєприпаси їй потрібні терміново. Скільки резервів залишається у країн Євросоюзу, невідомо, адже це засекречена інформація, однак у Брюсселі кажуть, що деякі країни не мають вже майже нічого. Та автори плану сподіваються, що всі снаряди, які є в наявності, країни-члени передадуть Києву, і готові гарантувати їм заповнення резервів.

"Триколійний" план ЄС

Проєкт спільних закупівель боєприпасів для України розрахований на три "колії". На першій Брюссель виділить один мільярд євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на поповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові якнайшвидше передати Україні свої боєприпаси. Йдеться про артилерійські снаряди не обов'язково виробництва ЄС і не лише калібру 155 мм. На цьому етапі Євросоюз готовий компенсувати країнам від 50 до 60 відсотків витрат.

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Друга "колія": використовувати Європейське оборонне агентство як платформу для спільних закупівель боєприпасів із залученням експертного досвіду країн ЄС. Передбачається, що контракти мають укладатись лише з оборонними компаніями країн Євросоюзу. На це хочуть виділити ще один мільярд євро з ЄФМ, проте компенсуватимуть країнам із цього фонду лише закупівлі снарядів для передачі Україні. Ті закупівлі, що призначаються для власних армій країн ЄС, вони мають оплачувати самі.

Великі замовлення на колективній основі мають сприяти зниженню цін на боєприпаси та скороченню термінів поставки. Нині це один рік. У Єврокомісії сподіваються, що перші замовлення вдасться зробити ще до початку травня.

Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості у країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій. Вона нерозривно пов'язана з другою, оскільки для запуску нових потужностей компаніям необхідні конкретні контракти та розуміння нової ситуації на ринку, що дуже відрізняється від довоєнної.

"Оборонку" треба підтримати

У Брюсселі усвідомлюють, що для того, аби європейська оборонна промисловість змогла задовольнити попит, їй потрібні заходи для термінового збільшення потужностей. Сама по собі промисловість не в змозі задовольнити надзвичайні потреби, наголошують у Єврокомісії.

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Питання придбання снарядів 155 калібру у США для України взагалі не на порядку денному, оскільки, за словами високопосадовців ЄС, виробничі потужності Сполучених Штатів нижчі від європейських. Крім того, Вашингтон постачає снаряди безпосередньо українцям і обіцяє нові поставки, він не робить на цьому бізнес, продаючи боєприпаси країнам Євросоюзу для Києва, наголошують у Брюсселі.

Водночас на території ЄС зараз 15 компаній у 11 країнах випускають артилерійські снаряди калібром 155 мм, і Єврокомісія вестиме переговори з кожною з них, щоб досягти поставленої мети.