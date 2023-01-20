Київ отримує боєприпаси з Ізраїлю та Південної Кореї - США

У міноборони США наголосили, що американські запаси не опускаються нижче "рівня готовності", водночас Вашингтон хоче бути впевнений, що "Україна отримує те, що їй потрібно".

Міністерство оборони США підтвердило, що частина боєприпасів, які Сполучені Штати надсилають Україні, постачаються з запасів Вашингтону в Ізраїлі та Південній Кореї. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, слова якої в п'ятницю, 20 січня, цитує сайт американського міноборони.

"Ми співпрацюємо з Кореєю та Ізраїлем, коли справа доходить до вилучення з наших запасів і комунікуємо з ними. Але це не впливає на нашу готовність, на нашу здатність захищати американців тут, удома та за кордоном", - зауважила вона.

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Сінгх додала, що запаси Вашингтону не опускаються нижче "рівня готовності", а вилучати боєприпаси зі складів у інших країнах США доводиться, щоби "переконатися, що Україна отримує те, що їй потрібно" та поповнювати власні запаси.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що США спрямують до України близько 300 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для гаубиць M777 зі своїх стратегічних запасів в Ізраїлі.

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