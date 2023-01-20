  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Американські артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів перед відправленням в Україну
Американські артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів перед відправленням в Україну (ілюстративне фото)Фото: Alex Brandon/dpa/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Київ отримує боєприпаси з Ізраїлю та Південної Кореї - США

Степан Смишляєв
1 год. тому

У міноборони США наголосили, що американські запаси не опускаються нижче "рівня готовності", водночас Вашингтон хоче бути впевнений, що "Україна отримує те, що їй потрібно".

https://p.dw.com/p/4MU5D

Міністерство оборони США підтвердило, що частина боєприпасів, які Сполучені Штати надсилають Україні, постачаються з запасів Вашингтону в Ізраїлі та Південній Кореї. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, слова якої в п'ятницю, 20 січня, цитує сайт американського міноборони.

"Ми співпрацюємо з Кореєю та Ізраїлем, коли справа доходить до вилучення з наших запасів і комунікуємо з ними. Але це не впливає на нашу готовність, на нашу здатність захищати американців тут, удома та за кордоном", - зауважила вона.

Читайте також: Південна Корея продасть США артилерійські снаряди для України - ЗМІ

Сінгх додала, що запаси Вашингтону не опускаються нижче "рівня готовності", а вилучати боєприпаси зі складів у інших країнах США доводиться, щоби "переконатися, що Україна отримує те, що їй потрібно" та поповнювати власні запаси.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що США спрямують до України близько 300 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для гаубиць M777 зі своїх стратегічних запасів в Ізраїлі.

Читайте також: Stryker, Bradley і ППО: США оголосили нову допомогу Києву на 2,5 мільярда

Bradley, Marder та AMX-10RC

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

У Німеччині розпочалось вже восьме засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Рамштайн-8: США закликали союзників посилити підтримку Києва

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наслідки ракетного обстрілу центру Києва 10 жовтня

"Путін зупиниться лише тоді, коли його зупинять"

"Путін зупиниться лише тоді, коли його зупинять"

Політика21 год. тому
Чек із цінами на продукти харчування на різних продуктах у продуктовому кошику

Як через війну в Україні ростуть ціни на продукти

Як через війну в Україні ростуть ціни на продукти

Безпека харчування3 год. тому
external

Що батьки дітей із садочка у Броварах кажуть про трагедію

Що батьки дітей із садочка у Броварах кажуть про трагедію

Суспільство21 год. тому02:58 хв.
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

Конфлікти19 січня 2023 р.
Німецький солдат із гвинтівкою G36

НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

Конфлікти19 січня 2023 р.
Місце падіння гелікоптера на дитсадок у Броварах

Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо

Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо

Катастрофи18 січня 2023 р.
На головну сторінку