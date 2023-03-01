  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Єврокомісія прагне стрімкого збільшення виробництва боєприпасів в ЄС
Єврокомісія прагне стрімкого збільшення виробництва боєприпасів в ЄСФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

В ЄС хочуть стрімкого збільшення випуску боєприпасів - ЗМІ

Валерій Сааков
1 год. тому

Розроблений Єврокомісією план передбачає масове збільшення виробництва боєприпасів у ЄС. До цього підштовхує й перебіг війни в Україні, пише Der Spiegel.

https://p.dw.com/p/4O87f

Європейська Комісія (ЄК) планує представити країнам-членам Євросоюзу (ЄС) план стрімкого збільшення обсягів випуску боєприпасів, особливо великокаліберних, для артсистем. Про відповідний задум Єврокомісії повідомило у середу, 1 березня, німецьке видання Der Spiegel, що має у своєму розпорядження копію документа.

За даними журналістів, план містить три етапи збільшення обсягів випуску боєприпасів у ЄС, що має не лише покривати нинішні потреби України в її оборонній війні проти агресії Росії, а й поповнити запаси боєприпасів у самих країнах-членах ЄС.

Забезпечення потреб України на першому місці

Перший етап передбачає негайне збільшення поставок боєприпасів, особливо артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, в Україну. Тож уже невдовзі верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонує додатковий пакет підтримки на суму в один мільярд євро. Головна ціль цього пакета - постачання боєприпасів для артсистем, особливо 155-міліметрових снарядів.

Читайте також: У ЄС швидко налагодили виробництво COVID-вакцин. А як щодо снарядів Україні?

Другий етап передбачає спільну закупівлю 155-міліметрових боєприпасів Європейським оборонним агентством (ЄОА), щоб поповнити поріділі запаси країн ЄС і забезпечити постачання Україні амуніції ще й у довгостроковій перспективі.

А третій етап покликаний уможливити довгострокове збільшення потужностей європейських підприємств з виробництва боєприпасів з огляду на зміни безпекової ситуації.

Допомога в рамках першого етапу надаватиметься за вже відпрацьованою схемою, тобто країни ЄС постачають Україні зброю й боєприпаси, а самі натомість отримують кошти з Європейського фонду миру (ЄФМ). Обсяг його фінансування вже тричі збільшували на 500 мільйонів євро щоразу, а в грудні було ухвалено рішення довести його до двох мільярдів євро. Як тільки ці кошти вичерпаються, надійде ще один мільярд євро, що має запропонувати Боррель, пише Spiegel.

Час миру й безпеки в минулому

Головна ідея, що простежується в цьому задумі, - донести до країн-членів ЄС думку, що епоха миру й почуття безпеки лишилася в минулому. Ситуацію докорінно змінило вторгнення Росії в Україну, і країни ЄС повинні взяти це до уваги - шляхом придбання більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі, пише видання.

Читайте також: Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси зі складів в Європі

А досягти цього планують за допомогою ЄОА. Згідно з документом, країни-члени ЄС і Україна повинні оцінити свої колективні потреби в боєприпасах, щоб "розмістити масове замовлення і надіслати чіткий сигнал щодо попиту для промисловості". Тільки якщо підприємства військово-промислового комплексу будуть впевнені, що такий попит існуватиме, вони будуть готові збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі, визнають у Брюсселі.

У Єврокомісії також сподіваються, що спільне замовлення боєприпасів призведе до значно нижчих цін на амуніцію, ніж раніше. Тим часом 25 з 27 країн ЄС, а також Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, що триватиме сім років, зазначає Spiegel.

Боєприпаси для ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.spiegel.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв захищати територію країн Балтії, що входять до НАТО

Шольц обіцяє захистити "кожен сантиметр території НАТО"

Політика50 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Жителі Молдови стикнулись із подорожчанням енергоносіїв і продуктів. Фото з мітингу опозиції 16 листопада 2022 року

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Конфлікти11 год. тому
У США, Канаді та ЄС чиновникам заборонили TikTok на службових смартфонах

Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах

Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах

Політика3 год. тому
external

Відключень світла в Україні більше не буде?

Відключень світла в Україні більше не буде?

Економіка5 год. тому08:57 хв.
Соціальні крамниці під маркою "МеріШор" у Молдові

"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"

"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"

Політика6 год. тому
external

"Хочу подивитися їм у вічі". Жителі Бучі чекають правосуддя

"Хочу подивитися їм у вічі". Жителі Бучі чекають правосуддя

Суспільство10 год. тому03:37 хв.
external

Війна артилерії: як ЗСУ працюють поблизу Сватового

Війна артилерії: як ЗСУ працюють поблизу Сватового

Конфлікти10 год. тому02:19 хв.
На головну сторінку