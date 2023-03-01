В ЄС хочуть стрімкого збільшення випуску боєприпасів - ЗМІ

Розроблений Єврокомісією план передбачає масове збільшення виробництва боєприпасів у ЄС. До цього підштовхує й перебіг війни в Україні, пише Der Spiegel.

Європейська Комісія (ЄК) планує представити країнам-членам Євросоюзу (ЄС) план стрімкого збільшення обсягів випуску боєприпасів, особливо великокаліберних, для артсистем. Про відповідний задум Єврокомісії повідомило у середу, 1 березня, німецьке видання Der Spiegel, що має у своєму розпорядження копію документа.

За даними журналістів, план містить три етапи збільшення обсягів випуску боєприпасів у ЄС, що має не лише покривати нинішні потреби України в її оборонній війні проти агресії Росії, а й поповнити запаси боєприпасів у самих країнах-членах ЄС.

Забезпечення потреб України на першому місці

Перший етап передбачає негайне збільшення поставок боєприпасів, особливо артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, в Україну. Тож уже невдовзі верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонує додатковий пакет підтримки на суму в один мільярд євро. Головна ціль цього пакета - постачання боєприпасів для артсистем, особливо 155-міліметрових снарядів.

Читайте також: У ЄС швидко налагодили виробництво COVID-вакцин. А як щодо снарядів Україні?

Другий етап передбачає спільну закупівлю 155-міліметрових боєприпасів Європейським оборонним агентством (ЄОА), щоб поповнити поріділі запаси країн ЄС і забезпечити постачання Україні амуніції ще й у довгостроковій перспективі.

А третій етап покликаний уможливити довгострокове збільшення потужностей європейських підприємств з виробництва боєприпасів з огляду на зміни безпекової ситуації.

Допомога в рамках першого етапу надаватиметься за вже відпрацьованою схемою, тобто країни ЄС постачають Україні зброю й боєприпаси, а самі натомість отримують кошти з Європейського фонду миру (ЄФМ). Обсяг його фінансування вже тричі збільшували на 500 мільйонів євро щоразу, а в грудні було ухвалено рішення довести його до двох мільярдів євро. Як тільки ці кошти вичерпаються, надійде ще один мільярд євро, що має запропонувати Боррель, пише Spiegel.

Час миру й безпеки в минулому

Головна ідея, що простежується в цьому задумі, - донести до країн-членів ЄС думку, що епоха миру й почуття безпеки лишилася в минулому. Ситуацію докорінно змінило вторгнення Росії в Україну, і країни ЄС повинні взяти це до уваги - шляхом придбання більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі, пише видання.

Читайте також: Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси зі складів в Європі

А досягти цього планують за допомогою ЄОА. Згідно з документом, країни-члени ЄС і Україна повинні оцінити свої колективні потреби в боєприпасах, щоб "розмістити масове замовлення і надіслати чіткий сигнал щодо попиту для промисловості". Тільки якщо підприємства військово-промислового комплексу будуть впевнені, що такий попит існуватиме, вони будуть готові збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі, визнають у Брюсселі.

У Єврокомісії також сподіваються, що спільне замовлення боєприпасів призведе до значно нижчих цін на амуніцію, ніж раніше. Тим часом 25 з 27 країн ЄС, а також Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, що триватиме сім років, зазначає Spiegel.