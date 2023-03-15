Боєприпаси для України. У ЄС обіцяють діяти негайно

Країни ЄС мають передати Україні боєприпаси зі складів, поки європейська промисловість нарощує обсяги їх виробництва. У Єврокомісії запевняють, що готові до реалізації цього плану. Репортаж про дебати в Європарламенті.

Євродепутати наполягають на терміновому втіленні комплексного плану з пришвидшення постачання боєприпасів Україні. Відповідний план верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель оприлюднив ще минулого тижня під час неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, яка відбулася у Стокгольмі.

У середу, 15 березня, під час дебатів у Європарламенті депутати закликали Єврокомісію якомога оперативніше оприлюднити технічні деталі цього плану, аби його можна було імплементувати у максимально стислі терміни і тим самим відповісти на запити України про поставки артилерійських боєприпасів.

ЄС має потужності для виробництва снарядів

План Борреля складається з трьох паралельних напрямків, про які євродепутатам розповіла єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід Макгіннесс. Перший напрямок - термінова передача Україні запасів снарядів та іншої амуніції, наявних на складах країн-членів ЄС. Суть другого полягає у формуванні масових замовлень на виробництво боєприпасів на підприємствах європейської оборонної індустрії, яке враховувало б потреби України та країн-членів ЄС. Третій напрямок - масове та швидке збільшення обсягів виробництва снарядів у ЄС, що є головною передумовою для вчасного виконання замовлення.

"Міністр оборони України заявив, що вони (Збройні сили України. - Ред.) терміново потребують стабільних поставок боєприпасів 115-міліметрового калібру. І щоб швидко й ефективно допомогти Україні, ми повинні діяти одночасно за всіма трьома напрямками. Бо якщо ми не наростимо виробництво, то не зможемо переконати країни-члени передати свої запаси амуніції Україні", - сказала Макгіннес. За її словами, в Єврокомісії вже визначили 15 підприємств-виробників боєприпасів в 11 країнах-членах ЄС.

При цьому єврокомісарка наголосила, що потужності виробництва 155-міліметрових снарядів у ЄС "є більшими, ніж у багатьох його країн-партнерів". Підписання значних контрактів на закупівлю боєприпасів на загальноєвропейському рівні "надішле потрібний сигнал оборонній індустрії", переконана Макгіннес. "Єврокомісія готова мобілізувати свої ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість і змусити її наростити свої потужності", - заявила вона.

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Постачати амуніцію задля перемоги України

Успіх плану Борреля залежить від темпів його втілення, вважає євродепутат з Німеччини, християнський демократ Міхаель Ґалер (Michael Gahler). "Зараз важливо швидко зреагувати, бо ми й так втратили чимало часу за минулий рік, тому що багато країн ЄС, включно з Німеччиною, занадто довго були занадто пасивними", - сказав політик. Він висловив сподівання, що європейська оборонна індустрія "вже включила всі важелі, не чекаючи сигналу від урядів". "Я можу їх (виробників зброї. - Ред.) запевнити: ваша продукція потрібна і буде купуватися протягом довгого часу, оскільки ми не можемо сподіватися на те, що кінець "імперії зла" наступить швидко", - сказав Ґалер.

Боєприпаси для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Учасники дебатів наголошували на тому, що забезпечення української армії артилерійськими боєприпасами є вирішальним фактором у війні. "Наша політична мета чітка: ми повинні допомогти Україні не просто протистояти росіянам. Нам треба постачати Україні амуніцію для того, щоб вона перемогла", - заявив хорватський депутат від групи Соціалістів та Демократів Тоніно Піцула.

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"Амуніції не вистачає, а танки були вкриті іржею"

Окремі країни-члени ЄС все ще скептично ставлять до ідеї передачі Україні боєприпасів із національних резервів, побоюючись за власну безпеку. "Я звертаюся до країн, як мають запаси амуніції: навіщо вона вам, чого ви за неї чіпляєтеся?! Українці вмирають заради і ваших інтересів, і ми повинні їм допомогти", - заявив з трибуни Європарламенту румунський депутат від Зелених Ніколае Стефанута. Він нагадав про прохання президента України Володимира Зеленського про пріоритетні потреби країни в артилерії, які "треба забезпечити, щоб зупинити Росію".

"Якби дехто з моїх колег був би таким же рішучим кілька років тому, у нас не було б війни й Україна не стала б жертвою російської агресії", - з гіркотою зауважив польський депутат-консерватор Здзіслав Краснодембський. На його думку, до лютого 2022 року Європа жила "з абсурдним почуття безпеки", коли "Берлін і Париж вірили у торгівлю, добрі наміри Росії, і лише Центральна та Східна Європа цього не могла зрозуміти". Саме ця хибна політика, на думку євродепутата, призвела до ситуації, коли країни-члени ЄС не мають достатньої кількості амуніції, а танки, які треба було передати Україні, "були вкриті іржею".

Конкретні деталі плану щодо передачі Україні боєприпасів та їх спільної закупівлі країнами-членами ЄС будуть обговорюватися на засіданні ради глав зовнішньополітичних відомства та міністрів оборони блоку 20-21 березня. Остаточне рішення, ймовірно, ухвалюватиметься під час саміту глав держав і урядів ЄС, який, як планується, відбудеться у Брюсселі 23-23 березня.