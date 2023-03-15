"12 годин на добу". Як іспанці навчали танкістів з України

Навчання 55 українських військових тривало упродовж місяця й відбувалося в Національному центрі підготовки військовослужбовців сухопутних військ Іспанії, розташованому поблизу Сарагоси. Про це DW повідомили в іспанському міністерстві оборони, зазначивши, що українці поїдуть з країни в середу, 15 лютого. На батьківщині вони чекатимуть на прибуття танків з Іспанії, які нині проходять ремонт і модернізацію на заводі в Севільї.

Відправку бойових машин, що їх іспанці свого часу закупили в Німеччині, заплановано на початок квітня. Танки і підготовка екіпажів - частина військової й гуманітарної допомоги, яку Іспанія надає Україні в її боротьбі з російською агресією.

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Танкісти навчалися по 12 годин на добу

"Вимоги до українців були високі, - пояснило DW джерело у штабі сухопутних військ Іспанії. - Для того, щоб можна було повністю освоїти Leopard 2А4, заняття тривали по 12 годин на добу сім днів на тиждень - у навчальних класах, на тренажерах і на полігоні". Вільний час українські курсанти - чоловіки віком від 21 до 60 років - мали лише в суботу після обіду. За словами джерела, навчанням займалися 30 офіцерів-іспанців, які прибули до Сарагоси з військової бази в Мелільї, іспанського напівексклаву в Північній Африці, де на озброєнні стоять танки Leopard 2А4.

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На думку співрозмовника DW, попри короткий термін навчання, курсанти "цілком освоїли нову для них техніку, враховуючи, що всі вони - танкісти, які мають бойовий досвід", набутий на танках здебільшого ще радянського виробництва. 40 із них готувалися як члени екіпажів - четверо для кожної машини: командири, водії, націлювачі й заряджальники. 15 українців навчалися обслуговуванню танка як мотористи, фахівці з озброєння або електронного обладнання.

Штаб сухопутних військ Іспанії в Мадриді Фото: Viktor Cheretzkij/DW

Із тренажера - на танковий полігон

Українці, котрі приїхали до Іспанії, з перших днів рвалися до управління реальними бойовими машинами. Про це ще в лютому повідомляли іспанські ЗМІ. Однак перші два тижні, згідно з програмою, складеною штабом сухопутних військ, їм довелося провести в навчальних класах та у тренажерному павільйоні, де могли практикуватися одночасно всі члени екіпажу. І лише після таких занять вони змогли виїхати на сарагоський полігон Святого Юрія, найбільший у Західній Європі - його площа становить 34 тисячі гектарів. Там вони практикувалися у водінні, взаємодії танків під час бою, реальній стрільбі, подоланні перешкод, мінних полів, усуненні технічних несправностей у бойових умовах тощо.

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Як визнали іспанські військові інструктори у розмові з мадридською газетею Mundo, технічному обслуговуванню й ремонту танків українцям, причому всім членам екіпажів, довелося приділяти особливо багато уваги - перед, під час та після закінчення кожного заняття на полігоні. І це стало для них додатковою корисною практикою. Річ у тім, що йшлося про доволі пошарпані навчальні машини, частину з яких спеціально привезли для українців з піхотної академії міста Толедо. "Поломки траплялися постійно", - зазначає Mundo.

Танки для України

Тим часом ремонт і модернізація обіцяних Україні 10 танків, як повідомили в міноборони Іспанії, перебувають на завершальній стадії. Йдеться про танки, які Іспанія спершу взяла в оренду в Німеччини, а потім і придбала 1995 року. Останні 10 років їх не використовували - Мелілья є винятком, - тож танки перебували на зберіганні у напіврозібраному стані. Зараз іспанська армія озброєна сучаснішими модифікаціями танку Leopard. Ремонту підлягають насамперед двигуни та електрообладнання. Крім того, машини отримують нову систему наведення й апаратуру зовнішнього зв'язку. Частково здійснюється посилення й танкової броні.

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Вартість кожного танку, який іспанці відправляють Україні, оцінюють у пів мільйона євро. Україна отримає й запчастини до них. Складнішою виглядає ситуація з 120-міліметровими снарядами, особливо бронебійними. Іспанія їх не виробляє, запаси відсутні, а на міжнародному ринку, як зазначає преса, їхня ціна занадто висока для нинішнього іспанського бюджету - від двох до майже чотирьох тисяч євро за штуку. Іспанці розраховують, що снаряди поставлять партнери по НАТО та Євросоюзу.

Військові ЗСУ навчаються управляти Leopard To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Іспанська військова й гуманітарна допомога Україні

Зрозуміло, що танки - це не єдина допомога, яку Мадрид відправляє Києву. Гуманітарні й військові поставки здійснюються буквально з перших днів вторгнення російської армії в Україну. За даними міноборони Іспанії, країна поставила Україні 20 бронетранспортерів американського виробництва М-113, шість пускових установок для ракет земля-повітря Hawk, шість італійських гаубиць OTO Melara Мod 56, тисячу 155-міліметрових артилерійських снарядів іспанського виробництва, гранатомети, станкові й ручні кулемети і 700 тисяч патронів до них. Україні надали також шоломи й бронежилети, 70 тисяч комплектів зимового спорядження, 30 санітарних машин та медичне обладнання.

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При піхотній академії в Толедо на курсах молодого бійця навчаються щонайменше 200 українських новобранців. Заняття тривають два місяці, після чого курсантів змінює інша група щойно призваних бійців. У військових госпіталях лікуються десятки поранених українців. А кількість біженців, що прибувають до Іспанії і яким надають усебічну допомогу, вже досягла 200 тисяч осіб.