"12 годин на добу". Як іспанці навчали танкістів з України
Віктор Черецький (Мадрид)
1 год. тому
Українські військові завершили навчання в Іспанії на курсах перепідготовки танкістів. Із них сформують екіпажі 10 танків Leopard 2А4, які іспанці найближчим часом відправлять Україні.
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Навчання 55 українських військових тривало упродовж місяця й відбувалося в Національному центрі підготовки військовослужбовців сухопутних військ Іспанії, розташованому поблизу Сарагоси. Про це DW повідомили в іспанському міністерстві оборони, зазначивши, що українці поїдуть з країни в середу, 15 лютого. На батьківщині вони чекатимуть на прибуття танків з Іспанії, які нині проходять ремонт і модернізацію на заводі в Севільї.
Відправку бойових машин, що їх іспанці свого часу закупили в Німеччині, заплановано на початок квітня. Танки і підготовка екіпажів - частина військової й гуманітарної допомоги, яку Іспанія надає Україні в її боротьбі з російською агресією.
"Вимоги до українців були високі, - пояснило DW джерело у штабі сухопутних військ Іспанії. - Для того, щоб можна було повністю освоїти Leopard 2А4, заняття тривали по 12 годин на добу сім днів на тиждень - у навчальних класах, на тренажерах і на полігоні". Вільний час українські курсанти - чоловіки віком від 21 до 60 років - мали лише в суботу після обіду. За словами джерела, навчанням займалися 30 офіцерів-іспанців, які прибули до Сарагоси з військової бази в Мелільї, іспанського напівексклаву в Північній Африці, де на озброєнні стоять танки Leopard 2А4.
На думку співрозмовника DW, попри короткий термін навчання, курсанти "цілком освоїли нову для них техніку, враховуючи, що всі вони - танкісти, які мають бойовий досвід", набутий на танках здебільшого ще радянського виробництва. 40 із них готувалися як члени екіпажів - четверо для кожної машини: командири, водії, націлювачі й заряджальники. 15 українців навчалися обслуговуванню танка як мотористи, фахівці з озброєння або електронного обладнання.
Із тренажера - на танковий полігон
Українці, котрі приїхали до Іспанії, з перших днів рвалися до управління реальними бойовими машинами. Про це ще в лютому повідомляли іспанські ЗМІ. Однак перші два тижні, згідно з програмою, складеною штабом сухопутних військ, їм довелося провести в навчальних класах та у тренажерному павільйоні, де могли практикуватися одночасно всі члени екіпажу. І лише після таких занять вони змогли виїхати на сарагоський полігон Святого Юрія, найбільший у Західній Європі - його площа становить 34 тисячі гектарів. Там вони практикувалися у водінні, взаємодії танків під час бою, реальній стрільбі, подоланні перешкод, мінних полів, усуненні технічних несправностей у бойових умовах тощо.
Як визнали іспанські військові інструктори у розмові з мадридською газетею Mundo, технічному обслуговуванню й ремонту танків українцям, причому всім членам екіпажів, довелося приділяти особливо багато уваги - перед, під час та після закінчення кожного заняття на полігоні. І це стало для них додатковою корисною практикою. Річ у тім, що йшлося про доволі пошарпані навчальні машини, частину з яких спеціально привезли для українців з піхотної академії міста Толедо. "Поломки траплялися постійно", - зазначає Mundo.
Танки для України
Тим часом ремонт і модернізація обіцяних Україні 10 танків, як повідомили в міноборони Іспанії, перебувають на завершальній стадії. Йдеться про танки, які Іспанія спершу взяла в оренду в Німеччини, а потім і придбала 1995 року. Останні 10 років їх не використовували - Мелілья є винятком, - тож танки перебували на зберіганні у напіврозібраному стані. Зараз іспанська армія озброєна сучаснішими модифікаціями танку Leopard. Ремонту підлягають насамперед двигуни та електрообладнання. Крім того, машини отримують нову систему наведення й апаратуру зовнішнього зв'язку. Частково здійснюється посилення й танкової броні.
Вартість кожного танку, який іспанці відправляють Україні, оцінюють у пів мільйона євро. Україна отримає й запчастини до них. Складнішою виглядає ситуація з 120-міліметровими снарядами, особливо бронебійними. Іспанія їх не виробляє, запаси відсутні, а на міжнародному ринку, як зазначає преса, їхня ціна занадто висока для нинішнього іспанського бюджету - від двох до майже чотирьох тисяч євро за штуку. Іспанці розраховують, що снаряди поставлять партнери по НАТО та Євросоюзу.
Військові ЗСУ навчаються управляти Leopard
Іспанська військова й гуманітарна допомога Україні
Зрозуміло, що танки - це не єдина допомога, яку Мадрид відправляє Києву. Гуманітарні й військові поставки здійснюються буквально з перших днів вторгнення російської армії в Україну. За даними міноборони Іспанії, країна поставила Україні 20 бронетранспортерів американського виробництва М-113, шість пускових установок для ракет земля-повітря Hawk, шість італійських гаубиць OTO Melara Мod 56, тисячу 155-міліметрових артилерійських снарядів іспанського виробництва, гранатомети, станкові й ручні кулемети і 700 тисяч патронів до них. Україні надали також шоломи й бронежилети, 70 тисяч комплектів зимового спорядження, 30 санітарних машин та медичне обладнання.
При піхотній академії в Толедо на курсах молодого бійця навчаються щонайменше 200 українських новобранців. Заняття тривають два місяці, після чого курсантів змінює інша група щойно призваних бійців. У військових госпіталях лікуються десятки поранених українців. А кількість біженців, що прибувають до Іспанії і яким надають усебічну допомогу, вже досягла 200 тисяч осіб.
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