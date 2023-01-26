На що здатні західні танки, які отримає Україна

Після тривалих дискусій та вагань 25 січня Німеччина ухвалила рішення надати Україні основні бойові танки "Леопард", а також дозволила реекспорт цієї бронетехніки з інших країн. Окрім танків Leopard, Україна також отримає від Великобританії танки Challenger 2 та від США 31 танк Abrams. Не виключено, що Франція приєднається до цієї танкової коаліції, надавши танки Leclerc власного виробництва. Загалом Україна має отримати від партнерів близько сотні танків. Про технічні характеристики цієї бронетехніки - в огляді DW.

Leopard 2A6

Німецький танк Leopard 2 Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Експерти вважають "Леопард" найкращим основним бойовим танком у світі у своєму поколінні. Бундесвер називає його "хижаком на гусеницях" і використовує з 1979 року у різних модифікаціях. Одну з них - Leopard 2A6 - отримає невдовзі від ФРН Україна. Цей танк оснащено 120-міліметровою гладкоствольною гарматою, що здатна вражати цілі на відстані кількох тисяч метрів, також і під час руху. Його максимальна бойова дальність стрільби - 5000 метрів. Вага танка - понад 62 тонни, його оснащено дизельним двигуном потужністю 1500 кінських сил (к.с.). Він має запас ходу 450 кілометрів і може розганятися до 70 км/год. Екіпаж "Леопарда" налічує чотирьох військових.

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Challenger 2

Британський танк Challenger 2 Фото: Tomasz Waszczuk/PAP/epa/dpa/picture alliance

Challenger 2 є основним бойовим танком британської армії. Його оснащено 120-міліметровою нарізною гарматою, що не є характерним для сучасних танків, які зазвичай мають гладкоствольні гармати. Але така гармата має й свою перевагу, адже дозволяє стріляти унікальними бронебійно-фугасними снарядами HESH (High Explosive Squash Head), що здатні вражати цілі на відстані до 8 кілометрів. "Челленджер" важить 65 тонн, оснащений дизельним двигуном потужністю 1200 к.с. і здатен розганятися до 60 км/год. Екіпаж "Челленджера" - чотири людини.

Abrams M1

Американський танк Abrams M1 Фото: piemags/IMAGO

Технічні характеристики цього танка, названого на честь американського генерала Крейтона Абрамса, дуже схожі на характеристики Leopard 2. Починаючи з моделі M1A1, на цьому танку також встановлюється 120-міліметрова гладкоствольна гармата. Танк "Абрамс", в залежності від моделі, важить до 74 тонн, його оснащено двигуном з газовою турбіною потужністю 1500 к.с., й він розвиває максимальну швидкість до 68 км/год. Танк оснащено комп'ютерною системою керування вогнем з лазерним далекоміром. Екіпаж танка - четверо військових.

Leclerc

Французький танк Leclerc Фото: Getty Images/AFP/P. Lopez

Французький танк "Леклерк", названий на честь французького генерала Філіпа Леклерка де Отклока, вважається одним з найскладніших і найтехнологічніших танків у світі, оскільки містить велику кількість сучасної електроніки. Основною зброєю Leclerc є 120-міліметрова гладкоствольна гармата з автоматичним заряджанням зі швидкістю 12 снарядів на хвилину. Завдяки автоматичному заряджанню, на відміну від "Леопардів", "Абрамсів" та "Челленджерів", французькі "Леклерки" мають екіпаж з трьох осіб. Двигун потужністю 1500 к.с. здатен розганяти 57-тонний танк до максимальної швидкості 71 км/год. Через велику кількість сучасної електроніки Leclerc є одним з найдорожчих танків у світі.

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