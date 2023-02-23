Санчес пообіцяв Зеленському до 10 танків Leopard 2

Прем'єр Іспанії Педро Санчес під час візиту до Києва запевнив президента Володимира Зеленського, що його країна якнайшвидше надасть Україні до десяти танків Leopard.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення від прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в постачанні танків Leopard. "Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже навчаються в Іспанії управлінню цими танками", - сказав Зеленський у четвер, 23 лютого, на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії.

Санчес, зі свого боку, підтвердив, що "Іспанія надасть шість танків Leopard А4". "У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10", - пообіцяв він. "Цю допомогу ми надамо якнайшвидше", - зазначив також він, повідомляє "Інфтерфакс-Україна".

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"Я подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку, зокрема постачання систем ППО, що посилить можливості захистити небо. Ви справді допомагаєте врятувати життя українців", - зазначив Зеленський.

Підтримка постраждалих на війні і українських біженців в Іспанії

Крім того, Санчес повідомив, що Іспанія продовжить лікування та реабілітацію українських громадян, які постраждали на війні, та запропонує навчання українських лікарів методів сучасного протезування. "Українські громадяни, які постраждали під час війни, проходять лікування і реабілітацію. На жаль, деяким із них потрібне протезування. Ми запропонували МОЗ України, щоб медичні працівники пройшли підготовку в Сарагосі з використання цих сучасних протезів", - розповів прем'єр-міністр Іспанії.

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Санчес також запевнив Зеленського, що влада Іспанії продовжить підтримувати 165 тисяч українських біженців, які знайшли притулок у цій європейській країні. "Ми надали їм повний доступ до систем охорони здоров'я і до освітніх програм і надаватимемо його стільки, скільки їм буде потрібно", - сказав він.

Педро Санчес під час візиту до України відвідав міста Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російського вторгнення у лютому-березні минулого року. Під час візиту Санчес наголосив на важливості побратимства між населеними пунктами Київської області та Іспанії та висловив підтримку Україні з боку Іспанії.