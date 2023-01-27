Вибух у посольстві України: підозрюваного взяли під варту

74-річного іспанського пенсіонера підозрюють в розсилці бомб поштою, зокрема й українському посольству. Йому пред'явили обвинувачення в тероризмі та помістили під варту, щоб він не втік на "російську територію".

Суд в Іспанії висунув обвинувачення в тероризмі 74-річному пенсіонеру, якого підозрюють у причетності до нещодавньої кампанії з розсилки начинених вибухівкою поштових пакунків, спрямованої проти прем'єр-міністра та міністерства оборони країни, а також проти посольства України й низки інших країн.

Підозрюваному, ім'я якого публічно не називають, інкримінують виготовлення та використання вибухових пристроїв. Йому пред'явили обвинувачення в терористичних злочинах, скоєних з метою "змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі з російським вторгненням". Чоловіка помістили під варту на підставі того, що він може втекти на "російську територію за допомогою російських громадян", повідомляє агентство Associated Press. У разі визнання винним, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Підозри у зв'язках нападника з РФ

Іспанська поліція затримала 74-річного підозрюваного 25 січня в місті Міранда-де-Ебро на півночі країни. За даними іспанських ЗМІ, чоловік мав зв'язки з Росією, був дуже активним у соціальних мережах і нібито планував втекти.

22 січня американське видання The New York Times повідомило, що офіцери російської військової розвідки дали вказівки бойовикам групи білих расистів, що базується в РФ, провести кампанію з вибухівками в Іспанії. Американські офіційні особи повідомили газеті, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір "застати європейські уряди зненацька" та "можливо, випробовують маріонеткові групи на випадок, якщо Москва вирішить піти на ескалацію конфлікту".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року низка установ та організацій Іспанії отримали начинені вибухівкою посилки. Серед об'єктів нападів були офіційна резиденція прем'єр-міністра Педро Санчеса, міністерство оборони Іспанії та військово-повітряна база поблизу Мадрида, звідки надана Іспанією зброя відправляється в Україну, а також іспанська компанія-виробник озброєнь, в тому числі для України. Крім того, аналогічні пакунки отримали й посольства США та України. Загалом розіслали шість таких пакунків, з яких вибухнув лише один, унаслідок чого легкі поранення руки отримав працівник українського дипломатичного представництва.

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