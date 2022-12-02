  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Воєнні злочини в Україні
Енергетична криза
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Очі тварин і вандалізм: посольствам України далі погрожують

Степан Смишляєв
3 год. тому

У МЗС України кажуть про розгортання спланованої кампанії терору та залякування посольств і консульств України, але українські дипломати не піддаються на погрози.

https://p.dw.com/p/4KON2

Після теракту в Іспанії до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. Про це повідомив у п'ятницю, 2 грудня, речник міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко.

"У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - зазначив речник.

Синхронно з іншими посольство України в США отримало лист з європейської країни, в якому була ксерокопія критичної статті про Україну. Крім того, вандалізму зазнав вхід до помешкання українського посла у Ватикані. Посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Раніше повідомлялося, що крім посольcтва України в Іспанії, 30 листопада посилку з бомбою отримала іспанська компанія, яка виробляє зброю, в тому числі для України. Крім того, листи з бомбами надходили на адреси прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністерки оборони країни Маргарити Роблес, бази повітряно-космічних сил і посольства США.

Спланована кампанія терору

Представники України взаємодіють з правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності. За дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, всі посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати", - зазначив міністр.

Україна закликала іноземні уряди гарантувати максимальний захист своїх дипломатичних установ. "Однак можу одразу сказати, що ці спроби (залякування. - Ред.) - марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - наголосив Кулеба.

Читайте також: Зеленський: Російське керівництво деградувало до рівня терору

Дмитро Кулеба про зброю від США, членство в НАТО і повернення Донбасу (14.05.2021)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Очі тварин і вандалізм: посольствам України далі погрожують

Політика3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Портрет Путіна на стіні в Белграді

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

Конфлікти8 год. тому
Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця

Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека

Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека

Політика22 год. тому
Відключення світла у Києві

Рівень домашнього насильства в Україні зростає на тлі війни

Рівень домашнього насильства в Україні зростає на тлі війни

Суспільство24 год. тому
Ukraine-Krieg | Armee kämpft mit Schlamm an der Front

"Їх тут добряче полягло": мешканці Чорнобаївки про окупантів

"Їх тут добряче полягло": мешканці Чорнобаївки про окупантів

Конфлікти1 грудня 2022 р.02:11 хв.
external

Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

Політика1 грудня 2022 р.08:32 хв.
Холоди і відсутність електроенергії - у Києві прогнозують найважчу зиму з 1945 року

Україна: військові опції на змерзлій землі

Україна: військові опції на змерзлій землі

Конфлікти1 грудня 2022 р.
На головну сторінку