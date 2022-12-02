Очі тварин і вандалізм: посольствам України далі погрожують

У МЗС України кажуть про розгортання спланованої кампанії терору та залякування посольств і консульств України, але українські дипломати не піддаються на погрози.

Після теракту в Іспанії до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. Про це повідомив у п'ятницю, 2 грудня, речник міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко.

"У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - зазначив речник.

Синхронно з іншими посольство України в США отримало лист з європейської країни, в якому була ксерокопія критичної статті про Україну. Крім того, вандалізму зазнав вхід до помешкання українського посла у Ватикані. Посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Раніше повідомлялося, що крім посольcтва України в Іспанії, 30 листопада посилку з бомбою отримала іспанська компанія, яка виробляє зброю, в тому числі для України. Крім того, листи з бомбами надходили на адреси прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністерки оборони країни Маргарити Роблес, бази повітряно-космічних сил і посольства США.

Спланована кампанія терору

Представники України взаємодіють з правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності. За дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, всі посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати", - зазначив міністр.

Україна закликала іноземні уряди гарантувати максимальний захист своїх дипломатичних установ. "Однак можу одразу сказати, що ці спроби (залякування. - Ред.) - марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - наголосив Кулеба.

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