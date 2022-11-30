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Іспанська поліція біля посольства України в Мадриді
Іспанська поліція біля посольства України в МадридіФото: THOMAS COEX/AFP/Getty Images
ТероризмУкраїна

Вибух в Мадриді: Україна посилить безпеку своїх посольств

Олександр Куницький
37 хв. тому

Україна посилить охорону своїх посольств за кордоном після вибуху в українському посольстві у Мадриді. Вибух стався, коли комендант посольства почав розпаковувати конверт, який надійшов до української дипустанови.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посилити охорону посольств за кордоном після вибуху в українській дипломатичній установі у Мадриді в середу, 30 листопада.

"Ми максимально ретельно до цього ставимося. Я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно посилити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, а й за кордоном. Усіма досутпними нам методами", - сказав він під час включення у Facebook.  

Атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом, є дуже серйозною подією, і зараз іспанська поліція проводить розслідування, зазначив Кулеба. За його словами, вибух стався, коли комендант почав розпаковувати конверт, який надійшов до українського посольства. "Негайно швидка забрала коменданта, він уже повернувся в посольство. Йому надали першу медичну допомогу, його життю нічого не загрожує", - розповів Кулеба. Глава українського МЗС пообіцяв вжити заходів для того, щоб "ця людина чи ці люди (відповідальні за вибух. - Ред.) понесли максимально суворе покарання".

Вибух у посольстві

Повідомлення про вибух в українському посольстві в Мадриді надійшло о 13:20, повідомили агенції AP в іспанській поліції. Після цього правоохоронці оточили периметр навколо району у північно-східній частині Мадрида, де розташоване посольство України.

Іспанське державне інформаційне агентство Efe з посиланням на джерела в поліції повідомило, що лист містив саморобну вибухівку та був адресований послу, але був відкритий охоронцем у саду посольства.

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