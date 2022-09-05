Вибух біля посольства РФ у Кабулі: є загиблі та поранені

Терорист-смертник приніс вибухівку до посольства РФ у столиці Афганістану, де зібралися люди, щоби податися на російську візу. Загинули двоє працівників дипустанови. Є жертви та постраждалі серед місцевих громадян.

Біля російського посольства в Кабулі у понеділок, 5 вересня, пролунав потужний вибух.

"Це сталося біля посольства, де зібрався натовп людей, щоби подати заяву на російську візу", - повідомляє Al Jazeera з посиланням на журналіста зі столиці Афганістану.

Афганська поліція каже, що терориста-смертника з вибухівкою застрелили озброєні охоронці, коли той наближався до воріт посольства - до того, як він дістався натовпу. Незрозуміло, чи він сам встигнув активувати вибухівку, чи вона здетонувала при пострілах, зауважує Associated Press.

У міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що в результаті вибуху загинули двоє співробітників посольства.

За даними поліції Кабула, загинув також щонайменше один цивільний,10 поранені, пише агентство dpa.

Відповідальність за вибух ніхто на себе не взяв.

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегла посольство в Кабулі після того, як радикальне ісламістське угрупованні "Талібан" захопило країну більше року тому. Хоча Москва офіційно не визнає уряд талібів, вона веде з ним переговори щодо постачання бензину та інших товарів.

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