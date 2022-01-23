Чи виконали таліби свої обіцянки? Фактчекінг DW

На першій же пресконференції після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року таліби запевнили, що будуть проводити досить помірну політику. Вони пообіцяли, що дівчатка зможуть відвідувати школи, що права жінок дотримуватимуться і нікому з противників влади не мститимутьcя. DW розбиралася, чи "Талібан" дотримався своїх обіцянок.

Права жінок дотримуватимуться в рамках ісламського права

Твердження: На своїй першій пресконференції у серпні 2021 року офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід підкреслив: "Жінки будуть дуже активні в суспільстві, але в рамках приписів ісламу". В рамках цих рекомендацій їм мали дозволити працювати та навчатися.

Фактчекінг DW: неправда

Коли таліби захопили владу, багато хто побоювався, що їхнє правління виявиться таким самим суворим щодо жінок, яким воно було в 1990-х роках. Через рік таліби ввели безліч правил, що обмежують життя жінок.

У громадських місцях жінки повинні носити одяг, що покриває з голови до ніг. Якщо жінка не приховує своє обличчя за межами власного будинку, її батька чи найближчого родича чоловічої статі можуть заарештувати або звільнити з держслужби. Жінкам не дозволено підніматися на борт літака без супроводу опікуна - чоловіка або близького родича чоловічої статі, який досяг статевої зрілості.

Доступ до громадських парків в Афганістані поділено за статевою ознакою. Три дні на тиждень відведено для жінок, чотири - для чоловіків. Проте влада випустила указ із наполегливою рекомендацією жінкам виходити з дому лише у разі потреби.

Забіхулла Муджахід обіцяв Афганістану "помірковану політику"

Таліби пояснюють такі рішення міркуваннями безпеки. Але експерти вважають, що ці обмеження не підпадають під дію ісламського закону. Богослов Саєд Абдул Хаді Хедаят, який живе в Афганістані, виступає проти того, як таліби наказують афганським жінкам покривати своє тіло. "Мусульманські країни та священнослужителі згодні щодо використання самого хіджабу, але існують різні погляди щодо його вигляду", - пояснює він в інтерв'ю DW, додаючи, що обличчя, руки та ноги не входять до числа зон, які згідно з ісламом, повинні бути закриті.

У деяких сферах таліби обмежили доступ до роботи. "Більшості держслужбовців жіночої статі наказано залишатися вдома, за винятком тих, хто працює в таких сферах, як охорона здоров'я або освіта, - наголошується в доповіді Amnesty International. - Стратегія "Талібану", схоже, полягає в тому, щоб дозволити продовжувати працювати лише тим жінкам, яких не в змозі замінити чоловіки. Багато жінок, які обіймали високі посади, було звільнено - навіть у приватному секторі.

Такий підхід суперечить ісламським принципам. "В ісламі до жінок ставилися однаково, особливо у сфері освіти", - зазначає Фарід Юнус, професор близькосхідних досліджень та ісламської філософії в Каліфорнійському державному університеті Іст-Бей (California State University East Bay).

Згідно з ісламським вченням, освіта є обов'язковою як для чоловіків, так і для жінок, пояснюють Хедаят та Юнус.

За даними Amnesty International, жінки, які протестують проти введених талібами обмежень і правил, зазнають переслідувань, погроз, арештів і навіть тортур.

Дівчаткам, як і раніше, буде дозволено відвідувати школу

Твердження: Через кілька тижнів після захоплення влади талібами дівчаткам дозволили повернутися до шкіл, причому класи були розділені за статевою ознакою. Однак ученицям середніх шкіл не дозволялося відвідувати заняття. 21 вересня представник "Талібану" Муджахід заявив, що міністерство освіти докладає всіх зусиль, щоб "створити умови для якнайшвидшого відвідування дівчатками середніх шкіл". Терміни не було вказано.

Фактчекінг DW: неправда

Волонтери у Кандагарі навчають афганських дівчаток, які не можуть відвідувати середню та старшу школу.

У березні міносвіти оголосило, що заняття будуть відкриті для всіх учнів, включно з дівчатками. Однак наступного дня, коли школярки вперше з'явилися на уроках, міністерство скасувало своє розпорядження та попросило дівчаток піти зі шкіл. Причиною вказували нестачу вчителів та труднощі зі шкільною формою. Було обіцяно: як тільки розроблять план відповідно до "ісламського права та афганської культури", школи будуть відкриті і для дівчаток. З того часу нічого не сталося.

Загальна амністія для колишніх супротивників

Твердження: 17 серпня 2021 року Муджахід заявив: "Я хочу запевнити всіх співвітчизників, що вони були важливими, незалежно від того, чи працювали вони перекладачами, чи брали участь у військовій діяльності, чи були цивільними особами. Нікому не мститимуться". Він додав: "Тисячі солдатів боролися з нами протягом двадцяти років окупації. Усі вони помилувані".

Фактчекінг DW: неправда

Amnesty International повідомляє про "хвилю вбивств [...], що піднялася із захопленням влади талібами", а також про "обшуки в будинках" у пошуках ймовірних "колабораціоністів" у перші ж дні після приходу талібів до влади в Кабулі. Після цього ісламісти, очевидно, не стали проводити тотальну кампанію помсти проти колишніх ворогів.

Однак Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА, UNAMA) фіксує щонайменше 160 позасудових страт, 178 арештів, 23 ув'язнених, що містяться в ізоляції, та 56 випадків тортур колишніх держслужбовців та співробітників органів безпеки з боку талібів у період 2 до 15 червня 2022-го.

Схожа доля, за даними ООН, спіткала десятки ймовірних членів відділення терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в Афганістані, що називає себе "ІГ-Хорасан" та Національного фронту опору Афганістану.

У доповіді Місії сприяння правам людини в Афганістані робиться висновок про те, що в низці випадків амністію не було проведено.

Журналісти можуть не боятися погроз та залякувань

Твердження: Представники "Талібану" пообіцяли "Репортерам без кордонів" дотримуватися принципів незалежності ЗМІ та свободи преси, якщо вони не порушуватимуть "культурні рамки", встановлені талібами.

Фактчекінг DW: неправда.

За кілька днів після приходу до влади в Кабулі бойовики "Талібану" вбили родича журналіста DW, на якого вони полювали. У вересні 2021 року Міжнародна федерація журналістів (IFJ) повідомила, що Фахім Дашті, голова Національної спілки журналістів Афганістану (ANJU), був убитий у зіткненні між талібами та бійцями Національного фронту опору Афганістану (NRFA).

Правозахисні організації не мають конкретних доказів того, що журналістів було вбито талібами. Однак мало хто сумнівається у тому, що свобода преси погіршилася з того часу, як "Талібан" захопив Кабул. Згідно з доповіддю "Репортерів без кордонів", із понад 10 000 людей, які працювали в афганських редакціях у липні 2021 року, у грудні залишилися працювати лише 4360. У доповіді також йдеться, що 231 з 543 ЗМІ, які працювали влітку 2021 року, зникли за перші три місяці правління талібів. За даними дослідження ANJU та IFJ, з моменту приходу до влади талібів було закрито 318 національних ЗМІ.

У січні 2022 року представник "Талібану" повідомив DW, що режим не закрив жодного ЗМІ, але деякі з них припинили роботу через нестачу фінансування. У тому ж інтерв'ю він визнав, що висвітлення подій у ЗМІ в Афганістані відповідає правилам, які в західних країнах сприймаються як дуже обмежувальні.

У березні таліби заборонили мовлення в Афганістані кількох міжнародних ЗМІ, зокрема BBC, "Голосу Америки" та DW. Через місяць були заарештовані не менше десятка журналістів. Згідно з дослідженням ANJU, відсутність доступу до інформації, самоцензура, страх перед репресіями та економічною кризою - основні причини "безпрецедентного краху афганських ЗМІ".

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Постачання нелегальних наркотиків з Афганістану припиняться

Твердження: Після приходу "Талібану" до влади його офіційний представник Забіулла Муджахід заявив: "Ми запевняємо наших співвітчизників та міжнародну спільноту, що не вироблятимемо наркотиків". Він нагадав, що у 2000 році таліби звели до нуля виробництво наркотиків на основі маку.

Фактчекінг DW: не доведено

Протягом десятиліть Афганістан був найбільшим у світі виробником та експортером героїну та опіуму. Згідно з дослідженням Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), у 2020 році ця країна забезпечувала близько 85 відсотків усіх нелікарських опіоїдів у світі.

На початку квітня цього року таліби заборонили вирощувати мак і пригрозили фермерам тюремним ув'язненням та спалюванням їхніх полів, якщо вони порушать заборону. Заступник міністра внутрішніх справ мулла Абдулхак Ахунд повідомив агентству AP, що "Талібан" співпрацює з іншими урядами та неурядовими організаціями у пошуку альтернативних культур для забезпечення доходів фермерів.

Поки що таліби, схоже, виконують цю обіцянку. Згідно з дослідженням Світового банку, виробництво маку в Афганістані впало майже до нуля після того, як "Талібан" у 2000 році заборонив його вирощування, і знову зросло лише після повалення режиму наприкінці 2001 року.

Проте експерти сумніваються в тому, що зусилля щодо викорінення виробництва опіоїдів цього разу виявляться ефективними та стійкими. Адже незаконний обіг наркотиків - важлива частина економіки країни: 2021 року дохід від нього становив від 1,8 до 2,7 мільярда доларів США. Загальна вартість опіатів становила 9-14 відсотків ВВП Афганістану.

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