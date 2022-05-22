 Афганські таліби змусили жінок на телебаченні закривати обличчя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2022

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Новини

Афганські таліби змусили жінок на телебаченні закривати обличчя

З 21 травня афганським жінкам-телеведучим за наказом уряду "Талібану" заборонено виступати в ефірі з відкритим обличчям.

Ведуча телеканалу TOLOnews

Ведуча телеканалу TOLOnews

Після одноденного спротиву афганські жінки-телеведучі підкорились наказу радикального ісламістського руху "Талібан", що править в Афганістані, та стали закривати обличчя під час ефіру. Вже у неділю, 22 травня, ведучі ранкових новин на основних афганських телеканалах виступали з екрана в накидках або масках, залишивши відкритими лише очі. Напередодні ще багато з них опиралися та не закривали обличчя.

Міністерство з пропаганди чеснот та запобігання пороку раніше видало розпорядження, аби усі жінки-телеведучі з 21 травня з'являлися на екрані лише із закритими обличчями. Таким чином було введено у дію указ верховного лідера талібів Хайбатулли Ахундзади, згідно із яким жінки, особливо, які працюють у державних закладах, зобов'язані носити у громадських місцях паранджу, яка закриває тіло з ніг до голови. У випадку непокори їм загрожує звільнення. Окрім цього, опікун чоловічої статі, батьки або чоловіки цих жінок муситимуть заплатити штраф, як і керівництво телеканалу, яке не виконує цей наказ.
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В афганських жінок стало ще менше прав і можливостей

Під час першого правління "Талібану" з 1996 до 2001 року жінки та дівчатка були практично повністю позбавлені можливості здобувати освіту та працювати поза домом.

Однією з умов визнання уряду талібів із боку західних держав є розширення прав і можливостей афганських жінок.

Однак, повернувшись до влади, таліби запровадили суворіші правила. Так, жінкам не дозволяється їхати з дому без супроводу чоловіка далі, ніж на 72 кілометри. Дівчаткам забороняється відвідувати середні школи, а жінки в багатьох випадках не мають права повернутися на свою колишню роботу.

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