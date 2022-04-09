Росія акредитувала дипломата від руху "Талібан"

У Москві тепер офіційно представлений тимчасово повірений у справах Афганістану від ісламських фундаменталістів руху "Талібан". Цю інформацію у суботу, 9 квітня, підтвердив речник цього руху. Згідно із заявою талібів, попередній посол Афганістану в Росії завершив свою дипмісію і посольство у Москві перейшло до рук їхнього представника. Представником талібів у Москві названо Джамаля Гарвала.

Нещодавно, глава російського МЗС Сергій Лавров підтвердив акредитацію представника Талібану. У самій РФ цей рух визнано терористичним і забороненим. Міжнародна спільнота не визнає уряду талібів.

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Таліби встановили контроль над Афганістаном

Радикальний ісламістський рух "Талібан" на тлі виведення військ НАТО з Афганістану в 2021 році взяв під контроль дедалі більше регіонів країни, у багатьох випадках не наражаючись на опір. Президент Ісламської Республіки Ашраф Гані залишив країну. У вересні торік таліби оголосили про встановлення контролю над усім Афганістаном та про створення перехідного уряду, який перебуває у міжнародній ізоляції.



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