Талібан розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній "немає потреби"

Радикальний ісламістський рух "Талібан" розпустив виборчу комісію Афганістану, яка контролювала проведення голосувань за керівництва попередньої влади. Про це у суботу, 25 грудня, заявив речник уряду ісламістів Білал Карімі, повідомляє AFP.

"Потреби у тому, щоб ці комісії існували і діяли, нема, - сказав він про Незалежну виборчу комісію та Незалежну комісію з виборчих скарг. - Якщо ми коли-небудь відчуємо потребу, Ісламський емірат відродить ці комісії".

Представники попередньої влади розкритикували це рішення

Незалежна виборча комісія, яка була створена у 2006 році, займалася адмініструванням та наглядом за всіма видами виборів у країні, в тому числі і президентськими. "Вони ухвалили це рішення поспішно…, і розпуск комісії матиме величезні наслідки", - заявив агенції ексочільник комісії Аурангзеб (як і частина афганців, чоловік має лише одне ім'я), який займав цю посаду до приходу до влади талібів. На його думку, якщо виборчої комісії не буде, "проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, оскільки не буде виборів".

На думку губернатора чотирьох Афганський провінцій за часів попереднього режиму Халіма Фідая, це рішення Талібану показує, що він "не вірить у демократію". "Вони проти всіх демократичних інститутів. Вони отримують владу за допомогою куль, а не бюлетенів", - сказав він.

Перед тим, як Талібан захопив владу у Афганістані, кілька посадовців виборчої комісії були вбиті представниками екстремістських угруповань, йдеться у повідомленні агенції.

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Таліби повернули "поліцію моралі"

Як повідомив речник уряду ісламістів Білал Карімі, Талібан цього тижня розпустив також і два урядові департаменти - "міністерство миру" та "міністерство парламентських справ". До цього таліби вже ліквідували "міністерство у справах жінок", замінивши його на "міністерство сприяння доброчесності та запобігання порокам". У 90-их роках, під час попереднього перебування талібів при владі у Афганістані, таке міністерство слугувало свого роду "поліцією моралі".

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Нагадаємо, "Талібан" захопив владу в Афганістані у середині серпня 2021 року. Попри обіцянки не обмежувати людей у правах з того часу в країні спостерігається серйозний регрес ситуації з дотриманням прав людини та повернення до репресій, що мали місце в країні під час попереднього правління талібів у 1990-их роках.