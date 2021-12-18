"Талібан" пообіцяв відновити видачу паспортів афганцям

Радикальний ісламістський рух "Талібан" в Афганістані заявив про намір відновити видачу закордонних паспортів у Кабулі, повідомив представник міністерства внутрішніх справ Алам Гул Хаккані, передає AFP у суботу, 18 грудня. "Усі технічні питання вже вирішені", - запевнив він і додав, що спершу паспорти отримають ті, хто звернувся за ними до призупинення їх видачі чотири місяців тому. За словами Хаккані, нові заявки прийматимуть з 10 січня наступного року.

Читайте також: Афганістан: як уряди різних країн ставляться до талібів

Таліби припинили видавати закордонні паспорти афганцям усерпні, невдовзі після захоплення влади в країні. Тоді десятки тисяч людей намагалися залишити аеропорт Кабула будь-яким міжнародним рейсом. Таким чином радикальний ісламістський рух намагався завадити відтоку громадян з країни.

Читайте також: Таліби попередили біженців у разі посилення санкцій щодо Афганістану

Як зазначає AFP, Захід розглядає видачу паспортів талібами як показник готовності цього руху бути визнаним міжнародною спільнотою і забезпечити громадянам країни право виїзду за її межі на тлі поглиблення гуманітарної і економічно кризи.

Радикальний ісламістський рух намагається добитися міжнародного визнання. Зокрема, рух просить надати йому представництво Афганістану в ООН.

Нагадаємо, "Талібан" захопив владу в Афганістані у середині серпня 2021 року. Попри обіцянки не обмежувати людей у правах з того часу в країні спостерігається серйозний регрес ситуації з дотримання прав людини та повернення до репресій, що мали місце в країні під час попереднього правління талібів у 1990-х роках.