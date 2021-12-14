ООН звинуватила "Талібан" у щонайменше 72 стратах без суду у Афганістані

Понад сто колишніх співробітників національних сил безпеки Афганістану та інших людей були вбиті з моменту захоплення влади у країні радикальним ісламістським рухом "Талібан". Більша частина з них загинула від рук саме талібів. Про це повідомила заступниця Верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф у вівторок, 14 грудня.

"Принаймні 72 з цих вбивств приписуються "Талібану", - повідомила Аль-Нашиф під час виступу в Раді ООН з прав людини у Женеві. "У деяких випадках тіла були виставлені на публіку. Це посилило страх в цій багаточисельній групі населення (співробітників органів попередньої влади Афганістану, яка покинула країну - DW)", - додала вона.

Також були вбиті щонайменше 50 ймовірних учасників підрозділу терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) у Афганістані, який називає себе "ІД-Хорасан". За словами Аль-Нашиф, у ООН були повідомлення про "жорстокі методи вбивств, в тому числі повішення, обезголовлення і публічну демонстрацію трупів".

За словами заступниці Верховного комісара ООН, за правління талібів по всій країні відбуваються страти без суду і обмежуються права жінок і дівчат. На фоні гострої гуманітарної кризи у Афганістані багато людей "змушені вдаватися до відчайдушних заходів" для того, аби вижити. Серед таких заходів - дитячий труд, ранні шлюби та продаж дітей, зазначила вона.

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Талібів критикують за порушення обіцянки про амністію

На початку грудня ЄС, США та інші країни висловили занепокоєння через повідомлення правозахисних організацій про масові страти талібами колишніх співробітників афганських сил безпеки. У спільній заяві ЄС та уряди 21 країни вказують також на зафіксовані випадки викрадення людей. Автори заяви звинувачують радикальних ісламістів у тому, що вони порушують обіцянку амністувати колишніх співробітників сил безпеки, і розцінюють це як "грубі порушення прав людини".

Таліби оголосили загальну амністію через два дні після захоплення Кабула у серпні 2021 року. Представник "Талібану" Забіулла Муджахід заявив тоді, що всі будуть помилувані. Проте уже у вересні Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила про достовірні дані щодо розправи талібів над колишніми афганськими силовиками.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Гелікоптери США евакуюють персонал посольства Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Обмежений доступ до аеропорту Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Розпач і страх перед "Талібаном" У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула "Талібан" повертається два десятиліття потому Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Дістатись бодай Ташкента Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

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