ЄС та США стурбовані повідомленнями про страти колишніх силовиків в Афганістані
Правозахисні організації повідомили, що таліби попри обіцянки амністії, масово вбивають та затримують колишніх представників сил безпеки Афганістану. ЄС і уряди 21 країни засудили дії "Талібану".
Правозахисники задокументували десятки вбивств у Афганістані
Європейський Союз, США та низка інших країн, включно з Україною, опублікували спільну заяву у зв'язку із повідомленнями правозахисників про убивства та насильницькі зникнення колишніх членів афганських сил безпеки, здійснені "Талібаном".
"Ми підкреслюємо, що ці дії є серйозними порушеннями прав людини і суперечать оголошеній талібами амністії", - йдеться у оприлюдненому 4 грудня повідомленні від імені ЄС і урядів 21 країни світу, серед яких і Україна.
"Талібан" закликають ефективно застосовувати амністію для колишніх афганських силовиків та урядовців.
Для запобігання подальшим убивствам та зникненням ці випадки мають бути "розслідувані негайно та прозоро, винних треба притягнути до відповідальності", йдеться у повідомленні.
HRW повідомляє про вбивства та зникнення
Міжнародна організація Human Rights Watch наприкінці листопада опублікувала доповідь, у якій йдеться про документально зафіксовані страти або насильницькі зникнення 47 колишніх членів афганських національних сил безпеки з серпня по жовтень 2021 року. При цьому правозахисникам відома "достовірна інформація" про понад сто убивств лише в чотирьох провінціях Газні, Гільменд, Кандагар і Кундуз. Правозахисники повідомляють про жорстокі випадки розправи з колишніми силовиками та насилля над їхніми родичами.
15 серпня бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили владу в країні, увійшовши в Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору. Захопивши владу в Афганістані, таліби згодом пообіцяли загальну амністію, у тому числі для політиків.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".