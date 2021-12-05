ЄС та США стурбовані повідомленнями про страти колишніх силовиків в Афганістані

Європейський Союз, США та низка інших країн, включно з Україною, опублікували спільну заяву у зв'язку із повідомленнями правозахисників про убивства та насильницькі зникнення колишніх членів афганських сил безпеки, здійснені "Талібаном".

"Ми підкреслюємо, що ці дії є серйозними порушеннями прав людини і суперечать оголошеній талібами амністії", - йдеться у оприлюдненому 4 грудня повідомленні від імені ЄС і урядів 21 країни світу, серед яких і Україна.

"Талібан" закликають ефективно застосовувати амністію для колишніх афганських силовиків та урядовців.

Для запобігання подальшим убивствам та зникненням ці випадки мають бути "розслідувані негайно та прозоро, винних треба притягнути до відповідальності", йдеться у повідомленні.

HRW повідомляє про вбивства та зникнення

Міжнародна організація Human Rights Watch наприкінці листопада опублікувала доповідь, у якій йдеться про документально зафіксовані страти або насильницькі зникнення 47 колишніх членів афганських національних сил безпеки з серпня по жовтень 2021 року. При цьому правозахисникам відома "достовірна інформація" про понад сто убивств лише в чотирьох провінціях Газні, Гільменд, Кандагар і Кундуз. Правозахисники повідомляють про жорстокі випадки розправи з колишніми силовиками та насилля над їхніми родичами.

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15 серпня бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили владу в країні, увійшовши в Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору. Захопивши владу в Афганістані, таліби згодом пообіцяли загальну амністію, у тому числі для політиків.

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