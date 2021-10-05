Без суду вбили 13 хазарейців: AI звинуватила "Талібан" у воєнному злочині

Бойовикам радикального ісламістського руху "Талібан" закидають вбивство 13 хазарейців - представників етнічної групи, яка зазнає переслідувань з їх боку в Афганістані. Про це ідеться у новому розслідуванні міжнародної неурядової організації Amnesty International, оприлюдненому у вівторок, 5 жовтня. Правозахисники повідомляють, що вбивства сталися 30 серпня 2021 року в афганській провінції Дайкунді після капітуляції представників сил безпеки колишнього уряду Афганістану. Серед жертв - 11 колишніх співробітників Національних сил безпеки і оборони Афганістану (ANDSF) та двоє цивільних, у тому числі 17-річна дівчина.

Згідно зі свідченнями очевидців, які зібрали правозахисники, таліби стратили дев'ятьох членів ANDSF без суду після їхньої капітуляції, що можна розцінювати як воєнний злочин. Ще двоє мирних жителів загинули під час спроби втечі. В тому числі - 17-річна дівчина, яка була застрелена, коли таліби відкрили вогонь по натовпу людей.

Таліби знову вдаються до репресій та зловживань владою - Amnesty International

Як заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Каламар, такі "холоднокровні страти" є ще одним доказом того, що таліби знову вдаються до тих самих зловживань, що і під час їхнього попереднього правління Афганістаном (1996-2001 роки. - Ред.).

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"Вони знову порушують права тих, кого сприймають як своїх супротивників, навіть вбивають тих, хто вже здався. Таліби кажуть, що їх не цікавлять колишні співробітники попереднього уряду, але вбивства суперечать таким заявам", - наголосила вона.

В організації наголошують, що члени "Талібану" повинні припинити подібні жорстокі акти помсти і забезпечити безпеку співробітників колишнього уряду та членів їхніх родин в Афганістані. Разом з тим, нове керівництво країни має показати, що такі дії недопустимі, а ті, хто їх вчиняє, - будуть притягнуті до відповідальності.

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Нагадаємо, радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив владу в Афганістані в серпні 2021 року. Amnesty International вже неодноразово повідомляла про злочини та ризик репресій для жителів Афганістану: від вчених та журналістів до активістів та правозахисників.

21 вересня правозахисники заявили, що за кілька тижнів перебування при владі "Талібан" звів нанівець успіхи у сфері дотримання прав людини, досягнуті в Афганістані за попередні 20 років. Всупереч запевненням радикальних ісламістів про те, що вони поважають права афганців,правозахисники задокументували численні злочини, як-от цілеспрямовані вбивства мирних жителів.