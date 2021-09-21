В Афганістані задокументовано вбивства талібами мирних жителів - правозахисники

За кілька тижнів перебування при владі радикальний ісламістський рух "Талібан" звів нанівець успіхи у сфері дотримання прав людини, досягнуті в Афганістані за попередні 20 років. Всупереч запевненням радикальних ісламістів про те, що вони поважають права афганців, правозахисники задокументували численні злочини, як-от цілеспрямовані вбивства мирних жителів.

Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій у вівторок, 21 вересня, в Берліні міжнародною неурядовою організацією Amnesty International, Міжнародною федерацією за права людини (FIDH) і міжнародним об'єднанням неурядових організацій "Всесвітня організація проти тортур" (OMCT). Звіт ґрунтується на інтерв'ю з постраждалими і аналізі фотографій, відео, супутникових знімків і повідомлень ЗМІ за період після приходу талібів до влади в середині серпня.

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"Ми вже спостерігаємо хвилю порушень прав людини, актів відплати, обмежень для жінок, придушень протестів та репресій щодо ЗМІ та громадянського суспільства", - заявила заступник Amnesty International Дінушіка Діссанаяке. Вона закликала Раду ООН з прав людини документувати докази злочинів проти міжнародного права в Афганістані.

Від уряду ФРН вимагають дій

Правозахисники щодня піддаються нападам, таліби влаштовують акції з їх вистежування. Побоюватися за своє життя також змушені журналісти - першою чергою жінки. Багато з них втекли за кордон або переховуються в Афганістані. Дедалі більше жінок носять паранджу і не виходять з дому без супроводу чоловіків. Але, незважаючи на небезпеку, жінки, як і раніше, організовують акції протесту по всій країні. Проведення деяких демонстрацій дозволяється, однак багатомітингів розганяютьіз застосуванням сили, йдеться в доповіді.

Уряд ФРН має зробити все можливе для забезпечення в Німеччині захисту людей, яким загрожує небезпека з боку "Талібану". Крім іншого, це означає, що німецьким посольствам у країнах, які межують з Афганістаном, необхідно максимально швидко надавати візи задля евакуації людей. З такою вимогою виступила заступниця генерального секретаря німецького відділення Amnesty International Юлія Духро (Julia Duchrow).