"Талібан" почав платити зарплати держслужбовцям в Афганістані

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у суботу, 20 листопада, оголосив про поновлення виплати заробітної плати держслужбовцям в Афганістані, які не отримували гроші з моменту захоплення влади в країні талібами у серпні 2021 року, повідомляє агентство AFP.

"Ми почнемо виплачувати зарплату від сьогодні. Ми будемо виплачувати гроші за три місяці", - сказав на пресконференції речник міністерства фінансів Ахмад Валі Хакмаль.

За словами Хакмаля, працівникам відшкодують гроші за період від 23 серпня, а декому навіть виплатять за місячний період до приходу талібів до влади.

Платіж буде здійснюватися через банківську систему Афганістану, яка, за версією Хакмаля, не була "паралізована", а просто потребувала часу, щоб "нормально запрацювати".

Втім, як пише агенція, держслужбовці отримають заробітну плану не в повному розмірі.

Фінансова криза після приходу до влади талібів

Нагадаємо, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про остаточне виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Водночас таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні. Попри обіцянки не обмежувати права жінок з того часу в країні спостерігається серйозний регрес ситуації з дотримання прав людини та повернення до репресій, що мали місце в країні під час попереднього правління талібів у 1990-их роках.

Це, зокрема, призвело до фінансової кризи. Ситуація погіршилась після замороження західної допомоги, адже останні 20 років іноземні донори забезпечували 75 відсотків держвитрат Афганістану. Від обслуговування країни також відмовились системи грошових переказів Western Union та MoneyGram. Афганці, які мають гроші в банках, можуть отримувати лише до 200-400 доларів на тиждень. В ООН б'ють на сполох та попереджають про "неминучий економічний колапс" Афганістану.

Аби запобігти цьому, на віртуальному саміті G20 у жовтні 2021 року Євросоюз анонсував виділення мільярду євро допомоги Афганістану. ФРН також пообіцяла надати 600 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

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