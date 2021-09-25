Афганістан: таліби демонструють на майданах трупи людей

У афганському місті Герат таліби, за їхніми власними даними, "вбили чотирьох злочинців та повісили показово їх трупи на вулиці". Про це у суботу, 25 вересня, повідомляє агенція Reuters.

Четверо чоловіків ніби викрали місцевого бізнесмена та його сина й мали намір вивезти їх з міста, заявив представник місцевої влади "Талібану". Цих людей, сказав таліб, затримали на виїзді з міста, однак вони зчинили стрілянину, тож їх убили. Трупи злочинців публічно повісили на майдані для залякування.

Агенція AP опублікувала цього тижня інтерв'ю з представником радикального ісламістського руху "Талібан", який заявив, що таліби мають намір повернутися до запровадження таких покарань, як страти та ампутації кінцівок, задля залякування потенційних злочинців. Завдяки таким покаранням, вважають таліби, вони поборять розбійні напади, вбивства та викрадення людей.

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Серйозні порушення прав людини в Афганістані

Нагадаємо, світова спільнота дійшла згоди щодо захисту усіх людей від тортур та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність людини, покарань. Відповідні положення містяться у деклараціях Генасамблеї ООН, а також в законах держав, що приєднались до таких декларацій.

Повага до прав людини є критерієм, за яким уряди Заходу вирішуватимуть про визнання влади талібів в Афганістані. Радикальний ісламістський рух "Талібан" заявив про намір взяти участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Також таліби прагнуть визнання урядами інших держав.

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21 вересня правозахисники заявили, що за кілька тижнів перебування при владі "Талібан" звів нанівець успіхи у сфері дотримання прав людини, досягнуті в Афганістані за попередні 20 років. Всупереч запевненням радикальних ісламістів про те, що вони поважають права афганців, правозахисники задокументували численні злочини, як-от цілеспрямовані вбивства мирних жителів. Звіт міжнародної неурядової організації Amnesty International, Міжнародної федерації за права людини (FIDH) і міжнародного об'єднання неурядових організацій "Всесвітня організація проти тортур" (OMCT) ґрунтувався на інтерв'ю з постраждалими і аналізі фотографій, відео, супутникових знімків і повідомлень ЗМІ за період після приходу талібів до влади в середині серпня.