Не визнавати, але контактувати: як ЄС вирішив поводитися з "Талібаном"

Раз на пів року міністри закордонних справ ЄС збираються на неформальне засідання у форматі Gymnich. Назва походить від однойменного палацу в Німеччині, неподалік Кельна, де таку зустріч провели вперше. Ці засідання присвячують стратегічним питанням, які міністри могли би детально обговорити у спокійних умовах. Зустрічі проводять у країні, яка у поточному півріччі головує у Раді ЄС.

У другому півріччі 2021 року у Раді ЄС головує Словенія

Утім, спокійною зустріч глав МЗС країн Євросоюзу 2-3 вересня у конгрес-центрі Брдо, розташованому під Любляною, не назвеш. Її довелося значною мірою присвятити "гасінню" політичної "пожежі", яка спалахнула через події в Афганістані.

Євросоюз політично не визнає "Талібан"

Головне питання, яке обговорювали міністри, - як поводитися з талібами. З одного боку, ті не лише контролюють майже всю територію Афганістану, але і стоять на порозі формування нового уряду країни. З іншого боку, йдеться про радикальний ісламістський рух, проти якого країни Заходу багато років вели війну.

Головний підсумок - поки у ЄС ніхто не має наміру визнавати "Талібан". "Для того, щоб підтримати населення Афганістану, нам доведеться підтримувати контакти з новим урядом в Афганістані. Це не означає визнання, це будуть операційні контакти", - так підсумував дискусію у Словенії верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції 3 вересня.

Гайко Маас на зустрічі глав МЗС ЄС у Словенії

"В Афганістані нова реальність - подобається нам це чи ні. І у нас зараз немає часу зализувати рани. Євросоюз повинен відігравати роль, і для цього слід швидко реагувати", - заявив своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

П'ять критеріїв для контактів ЄС із "Талібаном"

Наскільки активними будуть контакти з новими господарями Афганістану - Євросоюз вирішуватиме, виходячи з дій "Талібану" та нового уряду в країні. Для цього глави МЗС на зустрічі Gymnich розробили п'ять критеріїв, розповів Боррель.

Перший з них - чи не стане Афганістан знову прихистком для міжнародного тероризму та чи не почнеться його експорт в інші країни. Другий критерій - повага до прав людини, зокрема прав жінок, верховенства права та свободи преси. Третій - формування уряду. В ЄС очікують, що він має бути інклюзивним, за участі якомога більшої кількості груп афганського суспільства, а діятиме шляхом переговорів між політичними силами в країні.

Четвертий критерій - повага талібів до процедур доставки та розподілу гуманітарної допомоги. Нарешті, п'ятий критерій - дотримання талібами зобов'язання дозволити виїхати з країни іноземцям і афганцям, які хочуть це зробити.

"Ми будемо оцінювати поведінку (талібів. - Ред.), виходячи з цих п'яти критеріїв. Хтось скаже, що "Талібан" їх не виконуватиме. Але давайте подивимося", - попросив Боррель.

Гайко Маас нагадав, що останнім часом риторика талібів була помірною. "Ніхто не плекає ілюзій, що подальшими днями все, що для нас важливо, буде виконано на 100 відсотків", - зазначив міністр і також закликав дочекатися дій.

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Влада талібів у Афганістані - реальність, з якою Заходу доводиться мати справу

У "Талібану" проблеми з грошима

Що ЄС може зробити, аби спонукати талібів слідувати п'яти критеріям? Один з важелів - фінансовий. "Ми чудово знаємо, що "Талібан" зіткнувся з нестачею грошей. Не лише для виплати зарплат, але і для оплати будь-чого", - зазначив Боррель. Він нагадав, що ЄС призупинив надання допомоги на розвиток Афганістану після падіння уряду там, але натякнув, що її можуть і розморозити - залежно від дій талібів. Нагадаємо, у 2020 році Євросоюз передбачив 1,2 мільярда євро на надання допомоги Афганістану у 2021-25 роках.

При цьому Боррель наголосив, що ЄС надаватиме гуманітарну допомогу без висування будь-яких умов. Очевидно, як виняток він таки мав на увазі четвертий критерій - а саме, чи допускатимуть таліби до "гуманітарки" тих, хто її потребує. "Усі міністри наголосили на важливості гуманітарної допомоги та її посиленні для того, щоб у населення Афганістану був доступ до всіх товарів, необхідних для виживання", - зауважив міністр закордонних справ Словенії Анже Логар.

Чи буде ЄС представлений у Кабулі?

Міністри також домовилися організувати "присутність" ЄС у Кабулі - якщо це дозволить безпекова ситуація там. За словами Борреля, європейські представники координуватимуть контакти ЄС з талібами та оцінюватимуть виконання п'яти критеріїв. Організує таку "присутність" зовнішньополітична служба Євросоюзу. Після зустрічі однак не уточнили, хто саме поїде в Кабул і який статус там матиме. Але глава європейської дипломатії окремо наголосив, що таку присутність не варто сприймати навіть як перший крок до визнання "Талібану".

Міністри домовилися також про скоординовану евакуацію своїх громадян і афганців з країни. Крім того, зовнішньополітична служба ЄС ініціює "регіональну політичну платформу співпраці з сусідами Афганістану". За словами Борреля, вона займатиметься міграційними питаннями, протидією поширенню тероризму та боротьбою з контрабандою наркотиків і торгівлею людьми.

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Мігранти на кордонах Білорусі, а також Китай та Індія

Хоча Афганістан затьмарив усі інші питання, під час зустрічі міністри встигли обговорити також відносини ЄС з Китаєм та поговорити з міністром закордонних справ Індії. Знайшли можливість обговорити і ситуацію на кордонах ЄС і Білорусі. На ще одну велику тему - відносини з регіоном Перської затоки - у глав МЗС не вистачило часу.

Тему БІлорусі на засідання внесла Литва. "У нас викликає відразу, що режим Лукашенка протягом літа цинічно використовував мігрантів і біженців для того, щоб штучно створити тиск на наших східних кордонах. Литовський і польський кордони - це європейські кордони", - заявив Боррель. "Міністри висловили солідарність з Литвою, Латвією та Польщею. Ми готові вжити всіх заходів для їхньої підтримки, якщо ситуація погіршуватиметься", - додав він, не уточнивши при цьому, які заходи це можуть бути.