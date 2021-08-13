 Не визнавати, але контактувати: як ЄС вирішив поводитися з ″Талібаном″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Не визнавати, але контактувати: як ЄС вирішив поводитися з "Талібаном"

Глави МЗС країн ЄС домовилися, як поводитися з "Талібаном". Визнавати радикальний ісламістський рух вони не планують, але мають намір підтримувати з ним контакти. Також Євросоюз висунув талібам п'ять вимог.

Зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Словенії

Зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Словенії

Раз на пів року міністри закордонних справ ЄС збираються на неформальне засідання у форматі Gymnich. Назва походить від однойменного палацу в Німеччині, неподалік Кельна, де таку зустріч провели вперше. Ці засідання присвячують стратегічним питанням, які міністри могли би детально обговорити у спокійних умовах. Зустрічі проводять у країні, яка у поточному півріччі головує у Раді ЄС.

У другому півріччі 2021 року у Раді ЄС головує Словенія

У другому півріччі 2021 року у Раді ЄС головує Словенія

Утім, спокійною зустріч глав МЗС країн Євросоюзу 2-3 вересня у конгрес-центрі Брдо, розташованому під Любляною, не назвеш. Її довелося значною мірою присвятити "гасінню" політичної "пожежі", яка спалахнула через події в Афганістані.

Євросоюз політично не визнає "Талібан"

Головне питання, яке обговорювали міністри, - як поводитися з талібами. З одного боку, ті не лише контролюють майже всю територію Афганістану, але і стоять на порозі формування нового уряду країни. З іншого боку, йдеться про радикальний ісламістський рух, проти якого країни Заходу багато років вели війну.

Головний підсумок - поки у ЄС ніхто не має наміру визнавати "Талібан". "Для того, щоб підтримати населення Афганістану, нам доведеться підтримувати контакти з новим урядом в Афганістані. Це не означає визнання, це будуть операційні контакти", - так підсумував дискусію у Словенії верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції 3 вересня.

Гайко Маас на зустрічі глав МЗС ЄС у Словенії

Гайко Маас на зустрічі глав МЗС ЄС у Словенії

"В Афганістані нова реальність - подобається нам це чи ні. І у нас зараз немає часу зализувати рани. Євросоюз повинен відігравати роль, і для цього слід швидко реагувати", - заявив своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

П'ять критеріїв для контактів ЄС із "Талібаном"

Наскільки активними будуть контакти з новими господарями Афганістану - Євросоюз вирішуватиме, виходячи з дій "Талібану" та нового уряду в країні. Для цього глави МЗС на зустрічі Gymnich розробили п'ять критеріїв, розповів Боррель.

Перший з них - чи не стане Афганістан знову прихистком для міжнародного тероризму та чи не почнеться його експорт в інші країни. Другий критерій - повага до прав людини, зокрема прав жінок, верховенства права та свободи преси. Третій - формування уряду. В ЄС очікують, що він має бути інклюзивним, за участі якомога більшої кількості груп афганського суспільства, а діятиме шляхом переговорів між політичними силами в країні.

Четвертий критерій - повага талібів до процедур доставки та розподілу гуманітарної допомоги. Нарешті, п'ятий критерій - дотримання талібами зобов'язання дозволити виїхати з країни іноземцям і афганцям, які хочуть це зробити.

"Ми будемо оцінювати поведінку (талібів. - Ред.), виходячи з цих п'яти критеріїв. Хтось скаже, що "Талібан" їх не виконуватиме. Але давайте подивимося", - попросив Боррель. 

Гайко Маас нагадав, що останнім часом риторика талібів була помірною. "Ніхто не плекає ілюзій, що подальшими днями все, що для нас важливо, буде виконано на 100 відсотків", - зазначив міністр і також закликав дочекатися дій.

Читайте також: Таліби сподіваються на гарні дипломатичні відносини зі США

Влада талібів у Афганістані - реальність, з якою Заходу доводиться мати справу

Влада талібів у Афганістані - реальність, з якою Заходу доводиться мати справу

У "Талібану" проблеми з грошима

Що ЄС може зробити, аби спонукати талібів слідувати п'яти критеріям? Один з важелів - фінансовий. "Ми чудово знаємо, що "Талібан" зіткнувся з нестачею грошей. Не лише для виплати зарплат, але і для оплати будь-чого", - зазначив Боррель. Він нагадав, що ЄС призупинив надання допомоги на розвиток Афганістану після падіння уряду там, але натякнув, що її можуть і розморозити - залежно від дій талібів. Нагадаємо, у 2020 році Євросоюз передбачив 1,2 мільярда євро на надання допомоги Афганістану у 2021-25 роках.

При цьому Боррель наголосив, що ЄС надаватиме гуманітарну допомогу без висування будь-яких умов. Очевидно, як виняток він таки мав на увазі четвертий критерій - а саме, чи допускатимуть таліби до "гуманітарки" тих, хто її потребує. "Усі міністри наголосили на важливості гуманітарної допомоги та її посиленні для того, щоб у населення Афганістану був доступ до всіх товарів, необхідних для виживання", - зауважив міністр закордонних справ Словенії Анже Логар.

Чи буде ЄС представлений у Кабулі?

Міністри також домовилися організувати "присутність" ЄС у Кабулі - якщо це дозволить безпекова ситуація там. За словами Борреля, європейські представники координуватимуть контакти ЄС з талібами та оцінюватимуть виконання п'яти критеріїв. Організує таку "присутність" зовнішньополітична служба Євросоюзу. Після зустрічі однак не уточнили, хто саме поїде в Кабул і який статус там матиме. Але глава європейської дипломатії окремо наголосив, що таку присутність не варто сприймати навіть як перший крок до визнання "Талібану".

Міністри домовилися також про скоординовану евакуацію своїх громадян і афганців з країни. Крім того, зовнішньополітична служба ЄС ініціює "регіональну політичну платформу співпраці з сусідами Афганістану". За словами Борреля, вона займатиметься міграційними питаннями, протидією поширенню тероризму та боротьбою з контрабандою наркотиків і торгівлею людьми.

Читайте також: Умови для біженців в Україні дуже погані - голова афганської громади в Києві

Мігранти на кордонах Білорусі, а також Китай та Індія

Хоча Афганістан затьмарив усі інші питання, під час зустрічі міністри встигли обговорити також відносини ЄС з Китаєм та поговорити з міністром закордонних справ Індії. Знайшли можливість обговорити і ситуацію на кордонах ЄС і Білорусі. На ще одну велику тему - відносини з регіоном Перської затоки - у глав МЗС не вистачило часу.

Тему БІлорусі на засідання внесла Литва. "У нас викликає відразу, що режим Лукашенка протягом літа цинічно використовував мігрантів і біженців для того, щоб штучно створити тиск на наших східних кордонах. Литовський і польський кордони - це європейські кордони", - заявив Боррель. "Міністри висловили солідарність з Литвою, Латвією та Польщею. Ми готові вжити всіх заходів для їхньої підтримки, якщо ситуація погіршуватиметься", - додав він, не уточнивши при цьому, які заходи це можуть бути.

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


Також за темою

Afghan security personel stand guard near the airport complex in Kandahar on December 9, 2015. At least eight people were killed after Taliban militants stormed the airport complex in Afghanistan's southern Kandahar city, triggering an all-night gun battle, officials said December 9. AFP PHOTO / Jawed TANVEER / AFP / JAVED TANVEER (Photo credit should read JAVED TANVEER/AFP via Getty Images)

Афганістан: таліби взяли під контроль Кандагар 13.08.2021

Влада Афганістану підтвердила, що бойовики "Талібану" захопили Кандагар. На переговорах в Досі офіційний Кабул запропонував талібам розділити владу.

Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. (zu dpa «Verfahren um zurückzuholenden Flüchtling: Zwangsgeld beantragt») +++ dpa-Bildfunk +++

Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку 11.08.2021

Депортації до Афганістану призупинені через погіршення в країні безпекової ситуації, повідомило МВС Німеччини. Радикальний рух "Талібан" захопив вже дев'ять столиць провінцій в Афганістані.

Street scene with people walking by and fresh and dry fruit vendors pulling carts Caption: Kabul, Afghanistan -- Fruit vendors weave in and out of cars on Kabul's traffic-clogged streets. Afghanistan has some of the world's best fruit, including plums and apricots, many of which are heritage crops. Photo Credit: Jennifer Collins

На донорській конференції Афганістану пообіцяли 12 мільярдів доларів США 24.11.2020

Надання допомоги буде прив'язане до збереження демократичних завоювань у країні. Донори також вимагають раціонального витрачання коштів та звіту від уряду в Кабулі.

Реклама

Докладно

Зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Словенії

Як в Євросоюзі вирішили поводитися з "Талібаном"

Глави МЗС країн ЄС домовилися, як поводитися з радикальним ісламістським рухом "Талібан" та висунули йому п'ять вимог.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  