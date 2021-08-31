Умови для біженців в Україні дуже погані - голова афганської громади в Києві

Наїм Мохаммад утік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України і очолив Афганську громаду в місті Києві. Він зустрівся з DW на одному з київських ринків, де афганці мають свої торгівельні точки.

DW: Україна погодилася прийняти приблизно дві тисячі біженців з Афганістану. Частина їх уже в країні. Україна ще ніколи не приймала стільки біженців. Чи є в країні умови для гідного притулку для такої кількості людей?

Наїм Моххамад: Земляки цілком задоволені прийомом в аеропорту, розповідають, що їх одразу зустрічали усі відповідальні служби разом: СБУ, міграційна служба, МВС, навіть "швидка допомога". Ті, хто мав національний паспорт, відразу отримували українську візу на два тижні. Тих, хто прибув без документів, відправили в табори для біженців, багатьох, наприклад, до табору в Чернігові. Є ще табори в Одесі, на Волині, в Ужгороді.

Дзвінки на телефон Наїма Моххамада не вщухають - постійно телефонують біженці та їхні родичі

Однак у таборах, як я розумію, місць усім не вистачить. Також Україна не має дешевого або безкоштовного житла на такі випадки. Є й проблеми з забезпеченням біженців відповідними документами. На сьогодні міграційна служба видає тимчасові довідки (довідки про те, що особа звернулася за захистом до держави Україна. - Ред). Ці довідки діють три-чотири місяці, потім їх треба подовжувати - інколи їх не подовжують і ухвалюється рішення про депортацію. І мої земляки, звичайно, не повертаються до Афганістану, а продовжують перебувати в Україні, оскаржуючи її в суді.

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Багато моїх земляків втекли з Афганістану ще п'ять-шість, а дехто і 20 років тому і більшість з них досі ходять з цими довідками. Але за цими довідками ніхто не бере на роботу, за ними немає можливості отримати водійські права, відкрити рахунок в банку. Без допомоги УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН з питань біженців. - Ред.) не можна влаштувати дитину в дитячий садок або школу, звернутися до лікарні. При цьому досі немає заходів для видачі якихось постійних документів, щоб не подовжувати довідки безкінечно.

На які гроші тоді живуть люди?

Хто як викручується. Але, якщо вони знаходять якийсь підробіток, приміром на ринку, то у разі перевірки Нацполіції та міграційної служби їх забирають, везуть до міграційної служби і виписують штраф. Штраф величезний, як для біженців - від 1700 до 5000 гривень. Я як голова громади потім туди їду, щоб органи пішли на якісь поступки. Там же ж кажуть, що мої земляки порушують законодавство України.

Я кажу, що розумію, що вони порушують, але ж що їм робити? До Афганістану вони повернутися не можуть, бо багатьох одразу вб'ють. А держава Україна їм же не надає ні продуктові пайки, ні прийнятні фінансові виплати - державна виплата в Україні становить кілька десятків гривень. Та вони і не хочуть ніяких пайків та виплат! Вони хочуть якось працювати і платити податки! Їм же треба свої родини забезпечувати. Вони ж не будуть повітрям харчуватися!

Члени афганської громади в Києві при журналістці DW (п) продовжують вирішувати проблеми земляків

Крім того, вони не можуть і квартиру орендувати. Ми, ось, дзвонимо ріелторам, аби знайти квартири для біженців. Щойно вони дізнаються, що йдеться про афганців, які замість документів мають тільки довідки, то одразу відмовляють. Мені доводиться винаймати житло по документах моїх чи інших земляків. Я часто з цим зіштовхуюся, особливо зараз. Ось, мені тільки телефонували, що треба розмістити, знайти житло для родини льотчика - а це 12 осіб, їм треба хоча б дві трикімнатні квартири. Куди я тільки не дзвонив - щойно чують, що афганці, одразу кажуть - ні. Тому, як не крути, я можу сказати, що в Україні умови для біженців дуже погані.

Виходить, наміри України прийняти зараз біженців з Афганістану нічим не підкріплені? Це фікція?

Я, чесно кажучи, не знаю, на що люди можуть тут розраховувати. Якщо держава хоче прийняти навіть дві тисячі біженців, то тут уже мешкає приблизно така кількість біженців без документів. Я вважаю, що коли у людини тримісячна довідка, це означає, що в неї немає документів. З цією довідкою людина не може себе аж ніяк реалізувати в Україні. Тому мої земляки просять, що якщо Україна не має наміру нам тут надати реальний притулок, то, хай краще відправляє в третю країну.

Дивитись відео 02:36 Поділитись Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zGZg Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)

І як біженцям відправитися з України в третю країну?

Цими проблемами займається УВКБ ООН, представництво якого є в Україні. Афганці, які прибули нині, сподіваються на те, що Україна переправить їх в третю країну. Вони можуть бути відправлені легально, тобто з відповідним пакетом документів. Їм треба піти до УВКБ ООН, пройти інтерв'ювання, повідомити, що умов для життя тут немає і написати прохання, щоб відправили в третю країну. Раніше так і було, людей відправляли і до США. Але після того, як в США став президентом Дональд Трамп, він закрив ці канали. Але інші країни могли приймати. Тепер з Джо Байденом це може бути знов реальним. Можливо, цей процес, який призупинився чотири роки тому, зараз поступово відновлюватиметься.

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Як Ви оцінюєте ситуацію в Афганістані?

Усі мої родичі там. Зараз сказати, що буде, особисто я не можу. Адже ситуація щодня погіршується. Таліби хоч і оголошують, що всіх прощатимуть і закликають створювати разом нову державу, але який справді шлях вони оберуть, буде зрозуміло пізніше. Військові США щойно залишили Афганістан.

Вам особисто в Україні комфортно жити?

Так. Я сюди приїхав 33 роки тому. Я також спочатку отримав статус біженця, у 2003 році подав документи і отримав громадянство України.

Хочете сказати, що раніше було легше отримувати документи?

Так. Документи про статус біженця розглядалися впродовж року. Зараз усе набагато складніше все. Так, приблизно 200 афганців, які давно мешкають в Україні, подали у 2018-2019 роках прохання про набуття громадянства України. Досі жодної відповіді.

Афганська громада в Києві

Ескалація в Афганістані, нові біженці в Україні, мабуть, є для громади непоганим шансом вирішити усі "складні" міграційні питання?

Насправді, не всі розуміли ситуацію в Афганістані. Тепер вона показана всьому світові. Її побачив кожен громадянин України, який дивиться новини. Ось мої сусіди кажуть, мовляв, запроси до нас своїх рідних, ми готові їм дати житло. Настільки люди співчувають, що в них аж сльози на очах. Українці - добрий народ.

Афганська громада в Україні - це приблизно п'ять тисяч афганців, з яких майже половина має проблеми з легальним перебуванням в Україні. На даний час можна "узаконити" цих людей (і старих, і нових біженців. - Ред.), надати їм статус біженця, щоб вони могли себе реалізувати або тут, або в США, або в інших країнах. Статус біженця дає можливість бути легальною персоною - це як громадянин України, але тільки без права голосування. Я думаю, ми у вересні з владними структурами будемо про це розмовляти, щоб вирішити питання.