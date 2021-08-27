Драматична евакуація з Кабула (фоторепортаж)

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

Втомлені виснажливою втечею

Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.