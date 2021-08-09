Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (відео)

Унаслідок переслідування в Білорусі опонентів режиму Олександра Лукашенка Україна стала прихистком для щонайменше 3000 білорусів. Більшість з них, однак, усе ще не мають дозволів на перебування в Україні. А українська влада, схоже, приязна до білорусів лише на словах...