Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (відео)

Україна вже рік демонструє єдність з народом Білорусі та приймає усіх білорусів, які були вимушені виїхати з країни. Проте українські владні структури до білорусів аж ніяк не люб'язні.
Унаслідок переслідування в Білорусі опонентів режиму Олександра Лукашенка Україна стала прихистком для щонайменше 3000 білорусів. Більшість з них, однак, усе ще не мають дозволів на перебування в Україні. А українська влада, схоже, приязна до білорусів лише на словах...
Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.
Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.