 Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.08.2021

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Політика й суспільство

Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (відео)

Україна вже рік демонструє єдність з народом Білорусі та приймає усіх білорусів, які були вимушені виїхати з країни. Проте українські владні структури до білорусів аж ніяк не люб'язні.

Демонстрації білорусів проти режиму Лукашенка у Києві

Демонстрації білорусів проти режиму Лукашенка у Києві

Унаслідок переслідування в Білорусі опонентів режиму Олександра Лукашенка Україна стала прихистком для щонайменше 3000 білорусів. Більшість з них, однак, усе ще не мають дозволів на перебування в Україні. А українська влада, схоже, приязна до білорусів лише на словах...

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Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.  

Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео)

Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.  

Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео)

Ситуація з легкоатлеткою Христиною Тимановською показує: режим Лукашенка і далі втрачає підтримку в лавах спортсменів. А от ще одна історія спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.  

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