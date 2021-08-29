 370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

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370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС

370 евакуйованих в Україну громадян Афганістану звернулися до міграційної служби, щоб отримати статус біженця або для надання додаткового захисту.

Евакуйовані афганці в Україні

Евакуйовані афганці в Україні 22 серпня 2021 року

370 громадян Афганістану, яких евакуювали в Україну, попросили про надання їм статусу біженця або ж додаткового захисту. Про це у вівторок, 31 серпня, інформагенції "Українські новини" повідимили в Державній міграційній службі (ДМС) України.

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"Загальна кількість громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами і звернулися за захистом в Україні, - 370 осіб", - зазначили в ДМС. При цьому в міграційній службі не уточнили, скільки на даний час афганців отримали статус біженця або додатковий захист від держави.

Тим часом у Державній прикордонній службі повідомили інформагентству, що всіх евакуйованих з Афганістану іноземців, які потребували подальшої допомоги України з надання притулку, передали представникам міграційної служби. У Держприкордонслужбі зазначили, що останніми трьома евакуаційними рейсами було доправлено понад 400 людей, серед яких як громадяни України, так і іноземці. При цьому більшість серед іноземців - громадяни Афганістану.

За даними міністерства закордонних справ України, Київ евакуював з Афганістану загалом понад 650 людей.

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