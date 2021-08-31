США завершили виведення військ і евакуацію з Афганістану

США вивезли останніх військовослужбовців з Афганістану і завершили військову місію в цій країні. Про це на брифінгу в понеділок, 30 серпня, заявив глава Центрального командування збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

На борту останнього літака C-17 країну покинув в тому числі тимчасовий повірений у справах США в Афганістані Росс Вілсон. "Військова евакуація завершена, але дипломатична місія для того, щоб забезпечити можливість виїзду з країни для громадян США й афганців, які бажають виїхати, триває", - зазначив Маккензі.

З Афганістану не вдалося вивезти всіх американців

За його словами, кілька сотень американців не змогли дістатися до останнього рейсу. "Ми не змогли забрати всіх, кого хотіли", - додав генерал. Водночас у Держдепартаменті США кількість американських громадян, які досі перебувають у Афганістані, оцінюють у 100-200 осіб, передає інформагенція AP. Загалом США і країни-союзники евакуювали з Афганістану понад 122 тисяч мирних жителів, повідомив Кеннет Маккензі.

Раніше, 26 серпня, евакуацію з Афганістану завершила також Німеччина. Згодом про завершення евакуації з Афганістану повідомили також Франція й Великобританія.

Найдовша війна в історії Сполучених Штатів

Військова місія США в Афганістані тривала майже 20 років. Вона розпочалася 7 жовтня 2011 року, тобто незабаром після терактів 11 вересня 2001 року. Протягом цього часу загинуло понад 2,4 тисячі американських військових. Крім того, за цей час бойових дій у Афганістані полягло також понад 1,1 тисячі військовослужбовців союзників США, котрі входили в коаліцію. З афганського боку війна коштувала понад 100 тисяч жертв як серед військових, так і серед цивільного населення.

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Нагадаємо, 15 серпня ісламістський фундаменталістський рух "Талібан" захопив владу в країні, взявши Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору.